Ещё
Церковь отчитала чиновников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Церковь отчитала чиновников 

Lenta.ru + ещё 2 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Русская православная церковь озабочена сильным отрывом чиновников от жизни простых людей, сказал глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в программе «Церковь и мир» на канале «Россия 24».
Священнослужитель привел в пример бывшего министра занятости и труда Саратовской области Наталью Соколову, которая заявила, что пенсионерам нужно научиться жить на 3,5 тысячи рублей в месяц — по ее мнению, этой суммы достаточно, чтобы «прожить на фруктах и макарошках». Впоследствии чиновница была уволена за свои высказывания.
«Я думаю, что этот эпизод наглядно демонстрирует большой разрыв, который существует между чиновничеством и обычными людьми», — отметил митрополит.
По его словам, на 3,5 тысячи рублей в месяц прожить в России невозможно, и это «очевидно для всякого».
«Соответственно, речь идет о том, что надо повышать прожиточный минимум, нужно создавать такие условия, чтобы разрыв между богатыми и бедными сокращался, а чиновникам надо быть ближе к реальным людям, и зарплаты у них должны быть соответствующие», — подытожил Иларион.
Последние новости
Власти отказались контролировать цены на бензин Стало известно о соучастниках подростка с бомбой из Москвы Подписано соглашение между Украиной и Константинополем
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дознаватель перед изнасилованием подралась с соперницей534
Истребитель МиГ-29 разбился в Египте131
Террористы приедут в Москву на переговоры71
Михалков разоблачил Филарета252
Здание Amazon обрушилось в США, есть погибшие167
Видео
02:43
Здание Amazon обрушилось в США, есть погибшие
Происшествия
01:09
Истребитель МиГ-29 разбился в Египте
Армия Происшествия
04:09
«Израилю не нравится, что Россия вооружает Сирию»
В мире Статьи
02:11
Трамп объявил о санкциях в стиле «Игры престолов»
В мире
03:07
«СМИ меня неправильно поняли»
Происшествия Статьи
02:06
Климкин заявил об «уходе Украины от русского православия»
В мире Украина
00:28
Пьяный полицейский на BMW разнес продуктовый магазин
Криминал Происшествия
03:46
Седокову высмеяли за откровенные фото
Шоу-бизнес
00:57
Стюардесса рассказала о закатившем скандал Николаеве
Шоу-бизнес Другое
00:25
Охранник требовал деньги за выезд «скорой» с парковки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение