Названа дата старта дистанционного этапа конкурса «Лидеры России»

Дистанционный этап конкурса «Лидеры России» начнется 4 ноября

Дистанционный этап конкурса управленцев "Лидеры России", включающий три блока тестов, стартует 4 ноября. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе организатора конкурса — автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей".

Ранее сообщалось, что заявки на участие в "Лидерах России" подали более 227 тыс. человек, в том числе представители 68 государств (в этом году правила допускают участие иностранцев).

"4 ноября стартует второй этап конкурса управленцев "Лидеры России" — дистанционный отбор. Он включает три блока компьютерных тестов, в которых будут оцениваться интеллектуальные способности, общие знания и управленческий потенциал участников", — говорится в сообщении.

Блоки теста

Как уточнили организаторы, в этом году блоки тестирования остались такими же, как и в первом конкурсе, но изменился порядок их прохождения и содержание.

Первый тест в этом году направлен на выявление вербальных и числовых способностей, а также уровня абстрактного мышления. Вторым станет тест на общую эрудицию. Участников проверят на знание географии, истории, культуры, экономики, права и русского языка. "Последним станет тест на управленческий потенциал: это комплексный тест, который измеряет деловые качества, связанные с успехом в новой роли или сфере деятельности", — отмечается в пресс-релизе.

"Дистанционный этап пройдет в течение ноября — декабря. Заготовлены тысячи различных вопросов, которые в этом году полностью обновились и ранее нигде не использовались. Советуем конкурсантам выполнять задания самостоятельно, ведь всех, кто пройдет в очный этап, ждет контрольное тестирование", — приводит пресс-служба слова руководителя конкурса "Лидеры России", генерального директора АНО "Россия — страна возможностей", проректора РАНХиГС Алексея Комиссарова.

Как уточнили организаторы конкурса, на каждый из трех блоков вопросов будет отведено двое суток, в течение которых участник может выбрать любое удобное время для тестирования. "Тесты способностей будут доступны с 8:00 5 ноября до 8:00 7 ноября, тесты знаний — с 8:00 19 ноября до 8:00 21 ноября, тест управленческого потенциала — с 8:00 2 декабря до 8:00 4 декабря. Все тесты участники будут проходить по местному времени того региона РФ, от которого они подавали заявку", — отмечается в пресс-релизе.

"Отсев будет происходить после каждого тестового блока. Конкурсанты, показавшие наилучшие результаты по итогам дистанционного этапа, получат приглашение на очные региональные полуфиналы, которые пройдут во всех федеральных округах РФ в январе-феврале 2019 года", — отмечается в сообщении.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия — страна возможностей" и призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а трое — заместителями федеральных министров.

Платформа "Россия — страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия — страна возможностей" создана в мае текущего года для развития одноименной платформы.