«УПЦ МП существует»: пригород Стамбула Москве не указ

Украинская православная церковь Московского патриархата раскритиковала заявление представителя Константинопольского патриархата Иовы о «прекращении существования» УПЦ МП. Также в УПЦ МП напомнили, что они не подчиняются Константинополю, а его решение об отмене указа 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату не имеет значения. Российские власти заявили, что Москва должна организовать канал помощи УПЦ МП.

Председатель синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Климент ответил представителю Константинопольского патриархата Иову на его слова о «прекращении существования» УПЦ МП.

«В Евангелии Господь говорит, что первый в церкви — это не тот, кто в ней начальник, а тот, кто является всем слугой. И те, кто называют себя первыми, у Бога считаются последними. Поэтому владыка Иов показывает, что не знаком с евангельским текстом. Эти прописные истины знают даже маленькие дети, посещающие воскресные школы», — сказал Климент.

Архиепископ также напомнил, что УПЦ МП не подчиняется Константинополю, а его решение об отмене указа 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату не имеет значения, передает РИА «Новости»

«Это было бы возможно, если бы Украинская православная церковь решила сама прекратить свое существование. Но это, как известно, не так. Церковь существует, церковь является самой многочисленной на Украине. А решение каких-то сектантов, сидящих в пригороде Стамбула, по большому счету — не более чем политическое заявление.

И мне очень странно, что люди, называющие себя православными, позволяют себе такое заявлять», — сказал парламентарий.

Более того — он назвал такие заявления Константинополя борьбой с православием в целом, а Украину — разменной монетой, передает ФАН.

«Церковь, к сожалению, они тоже не пощадили ради достижения каких-то своих целей. Очень странно, что желания части администрации Соединенных Штатов так легко реализуются так называемым патриархом Варфоломеем и его ближайшими соратниками по Фонару. Россия не может оставаться в стороне, видя, как нарушаются права миллионов православных на Украине», — подчеркнул депутат.

Он предположил, что Москве нужно организовать канал помощи УПЦ МП, российские делегаты должны выступать в качестве международных представителей УПЦ МП во всех международных инстанциях в случае нарушения прав верующих на территории Украины.

«Поскольку официальное государство Украина отвернулось от миллионов своих граждан и отказывается признавать их существование, пытается загнать их в очередную ересь обновленчества, то Россиия должна взять на себя миссию защищать права и свободы, гарантированные в том числе международными договорами и декларацией прав и свобод человека. Мы должны защищать эти права и свободы на всех международных уровнях во всех инстанциях», — резюмировал Милонов.

В своем заявлении архиепископ Телмисский Иов заявил, что после решений Вселенского патриарха Варфоломея по Украине Московского патриархата в этой стране больше не существует. По его словам, теперь все православные на Украине подпадают под юрисдикцию Константинополя.

Он рассказал, что «с канонической точки зрения» это означает, что на УПЦ МП больше не существует. Все архиереи на Украине теперь являются архиереями Вселенского престола.

Священник также призвал своих «собратьев» из Русской церкви вернуться к единению со Вселенским патриархатом и перестать угрожать расколом.

По его словам, обвинения в адрес Константинополя, которые звучат из Москвы, беспочвенны и основаны на незнании церковных канонов. В середине прошлого месяца Священный синод Русской православной церкви объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом в связи с предоставлением автокефалии православной церкви на Украине, передает НСН.