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Сигнальщик-динозавр развеселил гостей аэропорта
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«Доисторический» сигнальщик развеселил пассажиров аэропорта 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Twitter
Хэллоуин отмечается в США с большим размахом. Костюмы выбираются заранее и очень тщательно. К сожалению, не всем удается взять выходной на праздник, но это не мешает им устроить праздник на работе. Так работник нью-йоркского аэропорта стал звездой Сети благодаря костюму динозавра, в котором работал на Хэллоуин. Соответствующая видеозапись была опубликована телеканалом ABC в Twitter.
Кадры были сняты в Международном аэропорту Буффало Ниагара в Нью-Йорке. Один из пассажиров, находившийся на Хэллоуин в аэропорту запечатлел уникально «доисторического» сигнальщика на видео.
«Самое впечатляющее — это то, как он машет своими маленькими руками этими дубинками», — гласила подпись в описании ролика.
Видеозапись пришла по нраву пользователям Сети.
«Я рад, что люди развлекаются», — написал один из комментаторов.
«Это сделало мой день», — делился своим мнением другой пользователь.
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