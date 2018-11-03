Сигнальщик-динозавр развеселил гостей аэропорта

Хэллоуин отмечается в США с большим размахом. Костюмы выбираются заранее и очень тщательно. К сожалению, не всем удается взять выходной на праздник, но это не мешает им устроить праздник на работе. Так работник нью-йоркского аэропорта стал звездой Сети благодаря костюму динозавра, в котором работал на Хэллоуин. Соответствующая видеозапись была опубликована телеканалом ABC в Twitter.
Кадры были сняты в Международном аэропорту Буффало Ниагара в Нью-Йорке. Один из пассажиров, находившийся на Хэллоуин в аэропорту запечатлел уникально «доисторического» сигнальщика на видео.
A passenger passing through Buffalo Niagara International Airport on Halloween saw a uniquely prehistoric ramp agent — a T. rex directing plane traffic.
Most impressive is how he waved those batons with such little arms. https://t.co/ajSvBj8RlO pic.twitter.com/joU836EVjV— ABC News (@ABC) 2 ноября 2018 г.
«Самое впечатляющее — это то, как он машет своими маленькими руками этими дубинками», — гласила подпись в описании ролика.
Видеозапись пришла по нраву пользователям Сети.
«Я рад, что люди развлекаются», — написал один из комментаторов.
«Это сделало мой день», — делился своим мнением другой пользователь.