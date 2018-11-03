Сигнальщик-динозавр развеселил гостей аэропорта

A passenger passing through Buffalo Niagara International Airport on Halloween saw a uniquely prehistoric ramp agent — a T. rex directing plane traffic.



Most impressive is how he waved those batons with such little arms. https://t.co/ajSvBj8RlO pic.twitter.com/joU836EVjV— ABC News (@ABC) 2 ноября 2018 г.

Кадры были сняты в Международном аэропорту Буффало Ниагара в Нью-Йорке. Один из пассажиров, находившийся на Хэллоуин в аэропорту запечатлел уникально «доисторического» сигнальщика на видео.