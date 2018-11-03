Россиянин поймал в лесу волка и поселил его на балконе

Житель одного из многоквартирных домов Волгограда поселил в своей квартире волка. Об этом пишет региональное интернет-издание «Волгоградская правда»

Мужчина привез хищника из Астраханской области , куда ездил на охоту с друзьями. По словам охотника, волк вышел на него из кустов и лизнул в руку, попросив таким образом о помощи.

Теперь волк, получивший кличку Серый, обитает в однокомнатной квартире вместе со своим новым хозяином и его дочерью-студенткой. Квартира находится на первом этаже девятиэтажки. Охотник с дочерью занимают комнату, волка они поселили на защищенном металлической решеткой балконе.

Волк оказался уживчивым, приручить его было легко, рассказал мужчина.

«Он спал со мной, — приводит издание слова охотника. — Будил меня очень тактично, но настойчиво. В шесть утра. Скребет лапой в дверь. Проявляет упорство, но не навязывается. Встаю, умываюсь и иду гулять с Серым».

По словам хозяина, волк слушается его и не создает проблем на прогулке, хотя и не любит встречи с прохожими-мужчинами. На женщин и детей животное реагирует спокойно.

Вопрос содержания диких животных в домах россиян время от времени обсуждается региональными властями. Так, в 2017 году глава департамента природопользования и охраны окружающей Москвы Антон Кульбачевский рассказал о том, что в квартирах москвичей можно обнаружить пантер, медведей, волков, крокодилов и других экзотических животных.