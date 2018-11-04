В Волгограде медработник живет в квартире с волком

Как уверяет Лебедев, волк оказался намного смышленее собак, серый умеет открывать окна и включать свет. Волчонка ему предложили забрать фермеры из Астраханской области, которые обнаружили рядом со станицей волчье логово. Волчица убежала из норы, бросив детенышей.

"Полтора года назад я был в Волгограде на соревнованиях со своими собаками, у меня два немецких охотничьих терьера — с бумагами, дипломами. Я профессионально этим занимаюсь. Позвонили фермеры и рассказывают про волчат, я сказал, что заберу двоих. Когда приехал, взял того, что пошел на руки, он даже хвостом повилял. А второго забрал товарищ, правда, волчонок у него сбежал, стал воровать кур и гусей, баранов, и его пристрелили. А этого, получается, я спас", — сообщил РИА Новости Лебедев.

То, что волчонок не испугался человека, большая редкость и отклонение нормы, считает Лебедев. Именно поэтому он и решил взять его себе, чтобы потом заняться племенной работой.

"Как в Перми, где выводили волкособов, которые теперь на границе служат. Я тогда еще жил в Астрахани, притащил волчонка к себе в квартиру. А в феврале 2018 года перебрался в Волгоград, потому что дочка поступила в местный университет. Так и переехали: я, дочь, две собаки и волчонок. Живем все вместе в однокомнатной квартире", — рассказал Лебедев.

По словам собаковода, волчонок привит, стоит на учете в городской ветстанции, у него есть паспорт. За все время, пока зверь живет в городе, на Лебедева жаловались всего три раза, и это были не соседи, а случайные прохожие, но после проверки участковый полицейский никаких претензий к нему не имел.