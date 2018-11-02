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Варламова не пустили в Азербайджан
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Российского журналиста Варламова не пустили в Азербайджан 

360tv.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Российского журналиста Илью Варламова задержали в аэропорту Баку и не позволили въехать в Азербайджан. Об этом он написал в «Живом журнале».
Девушка на паспортном контроле сразу же отложила паспорт Варламова в сторону и вызвала подкрепление. Россиянина отвели в сторону и предложили немного подождать.
«Через два часа подошёл начальник пограничников и сказал, что по мне есть вопросы, и надо ждать… Но на границе ничего не знают. Говорят, доложили обо мне начальству и ждут ответа. Когда будет ответ, неизвестно. В чем дело? «Вам, наверное, лучше знать, какие у вас проблемы»», — рассказал о ситуации журналист.
Варламов утверждает, что через полчаса ему сообщили, что «его присутствие в Азербайджане нежелательно» без объяснения причин.
«Сразу отвечу на ваши вопросы: Нагорный Карабах никогда не посещал, законодательство Азербайджана не нарушал. Возможно, причина в моих старых постах про Баку. Но тут уже азербайджанскому МИДу виднее, на что они обиделись», — заявил Варламов.
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