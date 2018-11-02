Российского журналиста Варламова не пустили в Азербайджан

Российского журналиста Илью Варламова задержали в аэропорту Баку и не позволили въехать в Азербайджан . Об этом он написал в «Живом журнале».

Девушка на паспортном контроле сразу же отложила паспорт Варламова в сторону и вызвала подкрепление. Россиянина отвели в сторону и предложили немного подождать.

«Через два часа подошёл начальник пограничников и сказал, что по мне есть вопросы, и надо ждать… Но на границе ничего не знают. Говорят, доложили обо мне начальству и ждут ответа. Когда будет ответ, неизвестно. В чем дело? «Вам, наверное, лучше знать, какие у вас проблемы»», — рассказал о ситуации журналист.

Варламов утверждает, что через полчаса ему сообщили, что «его присутствие в Азербайджане нежелательно» без объяснения причин.