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В старейшем городе РФ обиделись на крымского конкурента
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В старейшем городе России обиделись на крымского конкурента 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Жителям дагестанского Дербента будет обидно, если Керчь признают самым древним городом в России, сказали в администрации населенного пункта.
«Это может отразиться на турпотоке. Керчь — город, который еще с советских времен известен как туристический. О Дербенте в те времена и сейчас не так наслышаны… Тем не менее, нам будет очень обидно», — пояснил собеседник РИА «Новости» в администрации Дербента.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что последние археологические находки могут свидетельствовать о том, что Керчь — самый древний город в России. Он добавил, что возраст найденных предметов может достигать 2,5 тыс. лет.
В настоящее время принято считать самым старым городом страны Дербент, которому в 2015 году исполнилось 2000 лет.
Ранее сообщалось о массовых захоронениях времен Хазарского каганата, обнаруженных в Крыму.
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