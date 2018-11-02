Политолог рассказал, кому выгодна раскрутка темы с дипломом судьи Хахалевой

— Сейчас проходит вторая волна раскрутки темы о, якобы, ненастоящем дипломе Хахалевой. При этом ни одного серьезного аргумента или полноценного доказательства не приводится — те же слухи и рассуждения, что мы видели год назад, — пояснил политолог. — Тогда почему раскручивается явно заказная информационная война? Очевидно, что ее заказчик не достиг нужно результата. Подумайте — кто готов тратить сотни миллионов рублей на заказные публикации и телесюжеты на центральных каналах? Кроме как у крупного бизнеса таких ресурсов нет ни у кого. Зачем это бизнесу? Чтобы с помощью информационной войны надавить на судью, заставить ее быть карманной и выносить нужные решения.

Политолог назвал прецедент вызовом для судебной системы в целом, так как крупный бизнес может развязать информационную войну против каждого судьи, у которого нет эффективных инструментов защиты своей репутации. Ведь, продолжает Мартынов, действующий судья не может обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства — в глазах общества и медиа такая ситуация выглядит заведомо проигрышной.

Ранее политолог и экономист Михаил Хазин также назвал ситуацию крайне опасной: позволяя очернять Хахалеву в ситуации признания ложности этих обвинений государство позволяет частным лицам (или корпорациям) вмешиваться в свою прерогативу, более того, вкладывать в это вмешательство, судя по масштабу кампании, довольно большие деньги.