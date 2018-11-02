Кому выгодна раскрутка темы с дипломом судьи Хахалевой

Российский политолог Алексей Мартынов прокомментировал новую волну публикаций в медиа, с ссылкой на московского адвоката Алексея Салмина заявляющих о поддельности диплома судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, пишет Газета.ру. При этом Сухумский государственный университет в Тбилиси и доследственная проверка СКР подтвердили получение судьей юридического образования и диплома.
— Сейчас проходит вторая волна раскрутки темы о, якобы, ненастоящем дипломе Хахалевой. При этом ни одного серьезного аргумента или полноценного доказательства не приводится — те же слухи и рассуждения, что мы видели год назад, — пояснил политолог. — Тогда почему раскручивается явно заказная информационная война? Очевидно, что ее заказчик не достиг нужно результата. Подумайте — кто готов тратить сотни миллионов рублей на заказные публикации и телесюжеты на центральных каналах? Кроме как у крупного бизнеса таких ресурсов нет ни у кого. Зачем это бизнесу? Чтобы с помощью информационной войны надавить на судью, заставить ее быть карманной и выносить нужные решения.
Политолог назвал прецедент вызовом для судебной системы в целом, так как крупный бизнес может развязать информационную войну против каждого судьи, у которого нет эффективных инструментов защиты своей репутации. Ведь, продолжает Мартынов, действующий судья не может обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства — в глазах общества и медиа такая ситуация выглядит заведомо проигрышной.
Ранее политолог и экономист Михаил Хазин также назвал ситуацию крайне опасной: позволяя очернять Хахалеву в ситуации признания ложности этих обвинений государство позволяет частным лицам (или корпорациям) вмешиваться в свою прерогативу, более того, вкладывать в это вмешательство, судя по масштабу кампании, довольно большие деньги.
Как ранее сообщал «Интерфакс», ректор Сухумского государственного университета Зураб Хонелидзе официально подтвердил, что судья Елена Хахалева училась в этом вузе (в 1989-2007 годах он назывался сухумский филиал Тбилисского государственного университета) и получила диплом по специальности «Правовед».