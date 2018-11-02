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В РПЦ ответили Константинополю на «ликвидацию» УПЦ
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В РПЦ ответили на заявление Константинополя о «ликвидации» УПЦ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Московском патриархате выразили обеспокоенность "состоянием душевного и духовного здоровья" представителя Константинопольского патриархата архиепископа Тельмисского Иова (Гечи), "отменившего" существование канонической Украинской православной церкви, и предложили ему помочь "с лечением" или направлением его "на обучение в одну из семинарий" Русской православной церкви.
Ранее представитель Константинопольского патриархата при Всемирном совете церквей, архиепископ Тельмисский Иов завил в интервью украинскому бюро Би-би-си, что, по его мнению, после решения о начале предоставления автокефалии неканоническим структурам Украинской православной церкви больше не существует. Он также заявил, что все архиереи на Украине теперь де-факто являются архиереями Константинополя и должны ждать его директиву относительно дальнейших действий. Кроме того, архиепископ Иов не исключил пересмотра нынешнего статуса Русской православной церкви, "если Вселенский патриархат посчитает это нужным".
Существованию Московского патриархата на Украине пришел конец
"Это очень тревожные заявления архиепископа Иова. Мы серьезно обеспокоены состоянием его душевного и духовного здоровья. При необходимости мы готовы помочь собрату с лечением или с направлением его на обучение в одну из семинарий нашей церкви", — сказал РИА Новости пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков, комментируя это заявление.
Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.
Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.
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