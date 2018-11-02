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Россияне определили главное в национальном характере
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Россияне определили главное в национальном характере 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Национальная черта россиян — готовность терпеть лишения. В этом уверены 26% их соотечественников, опрошенных аналитической службой портала Рамблер.
24% уверены, что ею является широта души. 19% назвали национальной чертой россиян лень, 17% — любовь к родине, 11% — самопожертвование, 2% — честность, а 1% — неуступчивость.
В опросе поучаствовали 2488 человек.
Накануне посол США в России Джон Хантсман заявил, что самым «удивительным» качеством россиян для него оказалась их несговорчивость.
В тот же день президент России Владимир Путин выступил с речью на Всемирном русском народном соборе. В ходе нее он назвал россиян носителями внутренней духовной культуры самобытной цивилизации, «уникальной, но не претендующей самоуверенно и хамовато на свою исключительность».
Глава государства призвал строить новый миропорядок на основе «многоликой сложности» и равенстве разных цивилизаций.
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