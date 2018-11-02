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Россиян спросили об отношении ко Дню народного единства
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Социологи выяснили отношение россиян ко Дню народного единства 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Большинство россиян (69%) заявляет, что праздник День народного единства нужен стране, при этом 67% опрошенных полагает, что большинство относится к этой дате лишь как к дополнительному выходному, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение".
Согласно исследованию, 69% считает, что День народного единства нужен России (в октябре 2017 года так полагали 78% опрошенных). Лишь 20% не видит необходимости в таком празднике (14% в 2017 году). Еще 11% затруднились ответить.
По мнению 59% респондентов, 4 ноября в качестве Дня народного единства был выбран правильно (в 2013 году так считали 42% опрошенных). Противоположной точки зрения придерживается 14% россиян (в 2013 году — 16%).
На вопрос, как россияне относятся к 4 ноября — как празднику или дополнительному выходному, 67% ответили, что большинство "как к выходному" (в 2017 году таких был 61%), а 22% — "как к празднику" (в 2017 году так ответили 29%).
Опрос "ФОМнибус" проводился 27–28 октября в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ среди 1500 респондентов.
День народного единства — 4 ноября — был учрежден в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В День народного единства в разных городах политические партии и общественные движения организуют митинги, шествия и концерты, благотворительные акции и спортивные мероприятия.
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