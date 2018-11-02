Россиян спросили об отношении ко Дню народного единства

Социологи выяснили отношение россиян ко Дню народного единства

Большинство россиян (69%) заявляет, что праздник День народного единства нужен стране, при этом 67% опрошенных полагает, что большинство относится к этой дате лишь как к дополнительному выходному, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение"

Согласно исследованию, 69% считает, что День народного единства нужен России (в октябре 2017 года так полагали 78% опрошенных). Лишь 20% не видит необходимости в таком празднике (14% в 2017 году). Еще 11% затруднились ответить.

По мнению 59% респондентов, 4 ноября в качестве Дня народного единства был выбран правильно (в 2013 году так считали 42% опрошенных). Противоположной точки зрения придерживается 14% россиян (в 2013 году — 16%).

На вопрос, как россияне относятся к 4 ноября — как празднику или дополнительному выходному, 67% ответили, что большинство "как к выходному" (в 2017 году таких был 61%), а 22% — "как к празднику" (в 2017 году так ответили 29%).

Опрос "ФОМнибус" проводился 27–28 октября в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ среди 1500 респондентов.