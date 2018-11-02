В Крыму ответили на слухи о невыплате денег пострадавшей в Керчи

Власти Крыма сообщили, что студентке, пострадавшей при нападении в керченском колледже, 26 октября перечислили компенсацию в 500 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы городской администрации Дилявера Мельгазиева.

Московский комсомолец » 1 ноября сообщил, что семья 16-летней девушки, потерявшей ступню в результате взрыва, не получила материальной помощи. Девушку отправили на лечение в Москву , и ее отец поехал в столицу без денег.

Замминистра труда и соцзащиты Крыма Елена Лось заявила РИА Новости , что после переезда отца девушки в столицу деньги были переведены в московский филиал банка РНКБ . Сначала компенсация находилась на расчетном счету в Керчи

По словам Лось, мужчина сможет получить эти средства, написав заявления в банке.

В керченской больнице имени Пирогова, куда сначала поступила девушка, отметили, что отец пострадавшей пришел в больницу только на следующее утро после трагедии «со своей спутницей в нетрезвом состоянии».

Затем девушку бесплатно отправили в московскую больницу на самолете «Аэрофлота» . Родственникам пострадавших в Москве обеспечили бесплатное проживание. Отцу девушки позвонили и предложили бесплатный перелет в Москву к дочери. В ходе беседы он передал трубку женщине, якобы родственнице, «которая по всем признакам находилась в состоянии алкогольного опьянения».

19 октября мужчину пригласили в администрацию Керчи для оформления документов на выплату. По словам чиновников, он пришел вместе со своей спутницей «с сильным алкогольным запахом, в неопрятном виде».

В итоге мужчина решил лететь к дочери 24 октября.

Администрация Керчи предоставила машину, чтобы отвезти его в аэропорт. В Москве его отправили в гостиницу, где бесплатно живут родственники других пострадавших.

По словам керченских чиновников, родители других учеников колледжа пожаловались, что пострадавшую девушку никто не посещает. Они попросили помочь в том, чтобы выделенная материальная помощь была направлена именно на нужды девушки.

Компенсация — 500 тысяч рублей — поступила на ее счет 26 октября. Для получения денег ее отцу нужно было обратиться в банк, предъявив документы, подтверждающие отцовство. Однако в паспорте мужчины не оказалось сведений о дочери. Не было у него и свидетельства о рождении девушки. Об этих проблемах он не сообщал. Чиновники узнали о них, когда сами позвонили мужчине. Правительство Крыма отправило копию свидетельства о рождении девушки в московский филиал банка, в котором открыт счет на ее имя.

В политехническом колледже Керчи 17 октября было совершено нападение на студентов и преподавателей. По версии следствия, 18-летний ученик колледжа Владислав Росляков устроил взрыв в здании, а затем открыл огонь из ружья по людям. После этого нападавший покончил с собой.

Жертвами стрелка стали 15 студентов и пять сотрудников колледжа. В больницах побывали более 50 пострадавших.

Сообщалось, что региональные власти выплатят семьям жертв по одному миллиону рублей, а семьям пострадавших — по 500 тысяч.