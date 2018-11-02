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Составлен список лучших писателей в интернете
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Составлен список лучших писателей в интернете 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: Shutterstock
Компания ЛитРес назвала победителей премии «Электронная буква», которая присуждается в области электронных и аудиокниг. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Победителями в номинации «Крупная проза» стали Татьяна Мастрюкова («Болотница») и Олег Мушинский («Маяк Петра Великого»). В «Малой прозе» жюри отметило рассказ Евгении Кретовой «Дом с панорамными окнами». По результатам читательского голосования победу одержали Олег Холодов (роман «Голоса») и Алексей Ильин («Ёжиково молоко»). Лучшим чтецом названа Елена Полонецкая.
«Электронная буква» проводится в поддержку начинающих авторов и чтецов. Побороться за награду мог любой писатель, в том числе никогда прежде не публиковавший свои книги в бумажном виде, а также любой желающий начитать аудиокнигу. Правила конкурса и подробности можно узнать на сайте премии.
По словам организаторов, цель мероприятия — «поиск и поощрение новых авторов и произведений на русском языке, которые до сих пор не были опубликованы крупными издательствами, а также популяризация легального чтения и прослушивания книг в интернете».
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