Составлен список лучших писателей в интернете

Компания ЛитРес назвала победителей премии «Электронная буква», которая присуждается в области электронных и аудиокниг. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Победителями в номинации «Крупная проза» стали Татьяна Мастрюкова («Болотница») и Олег Мушинский («Маяк Петра Великого»). В «Малой прозе» жюри отметило рассказ Евгении Кретовой «Дом с панорамными окнами». По результатам читательского голосования победу одержали Олег Холодов (роман «Голоса») и Алексей Ильин («Ёжиково молоко»). Лучшим чтецом названа Елена Полонецкая.

«Электронная буква» проводится в поддержку начинающих авторов и чтецов. Побороться за награду мог любой писатель, в том числе никогда прежде не публиковавший свои книги в бумажном виде, а также любой желающий начитать аудиокнигу. Правила конкурса и подробности можно узнать на сайте премии.

По словам организаторов, цель мероприятия — «поиск и поощрение новых авторов и произведений на русском языке, которые до сих пор не были опубликованы крупными издательствами, а также популяризация легального чтения и прослушивания книг в интернете».