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В Челябинске установили памятник российскому Хатико
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В Челябинске установили памятник российскому Хатико 

РИА Новости + ещё 10 2 часа назад
Фото: Grand Army Entertainment (2008)
В центре Челябинска, напротив здания Главпочтамта, установили памятник преданной собаке, два года ждавшей своего хозяина на остановке.
Пес по кличке Беляш на протяжении двух лет приходил на место, где в ДТП погиб его хозяин, и ждал там его. Потом на этом же перекрестке дворнягу насмерть сбил автомобиль.
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В 2015 году волонтеры начали сбор средств для памятника. Инициатором его создания стала местная жительница Елена Дрожжина. Она создала группу в социальной сети, где расписала план действий. Волонтеры создали эскиз памятника, изготовили макет, нашли спонсоров и организовали сбор средств. Инициативу горожанки поддержали местные депутаты.
Реализация идеи заняла три года, и 2 ноября монумент был торжественно открыт.
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