Названы популярные направления на ноябрьские праздники

АТОР: Турция, Россия и Таиланд стали самыми популярными направлениями у россиян на ноябрьские праздники

«Исходя из структуры продаж туроператоров, в целом по рынку наблюдается увеличение спроса на туры, захватывающие период трехдневных «длинных» ноябрьских выходных. Однако этот рост имеет свои особенности, а картина спроса на внутреннем и выездном рынках различна. По агрегированным оценкам экспертов туроператорских компаний, у большинства игроков рынка продажи туров на ноябрьские праздники 2018 г. остались на уровне прошлого года. Тем не менее рынок организованного туризма все же продемонстрировал некоторый рост, оценочно в 10% в целом по рынку, но он был достигнут за счет показателей нескольких крупных компаний. В топ-3 самых востребованных стран для отдыха в период с захватом Дня народного единства в 2018 г. вошли Турция, Россия и Таиланд», — говорится в сообщении.

В АТОР отметили, что в прошлом году на ноябрьские праздники прирост спроса на туры в годовом выражении был выше (у разных компаний от 20% до сотен процентов по зарубежным и 5–10% на внутренних направлениях). «Однако это было естественно — сравнение шло с кризисным для российского туризма 2016 г.», — поясняется в материале.

Уточняется, что в топ направлений в начале ноября 2017 г., по которым было больше всего продаж, составляли Турция, Кипр, ОАЭ, Израиль, Доминикана, Таиланд и Вьетнам. Туристы отдавали предпочтение пляжному безвизовому отдыху с относительно коротким перелетом. Среди экскурсионных направлений лидировали Чехия и Италия. «В 2018 г. на выездном рынке столь равномерного и большого роста нет — многие крупные игроки отмечают прошлогодний уровень спроса. Тем не менее у ряда крупных компаний, активно расширивших свою осенне-зимнюю полетную программу новыми направлениями с собственной чартерной перевозкой, рост есть», — подчеркнули в АТОР.

Там пояснили, что в 2018 г. среди выездных направлений в ноябрьские праздники лидируют Турция, Таиланд, Доминикана, ОАЭ, Гоа, Вьетнам, Иордания. В рейтинге зарубежных экскурсионных направлений в ноябре 2018 г. по-прежнему лидируют Чехия, Италия, к ним добавились в этом году и страны Балтии.

Рост продаж туров по России на ноябрьские праздники 2017 г. составил не более 5-7% в сравнении с аналогичным периодом 2016 г.» Эксперты полагают, что это произошло как из-за экономических факторов (большинство домохозяйств среднего класса, у которых еще есть деньги на вторую турпоездку в году, откладывает их на посленовогодний период, у значительной части их нет), так и из-за передвижки сроков каникул, которые разные школы определяют по-разному. В 2018 г. туроператоры наблюдают этот же тренд. Несмотря на то, что ноябрьские даты по-прежнему считаются «пиковыми», не все россияне готовы или могут себе позволить поездки в этот период: люди предпочитают сберечь денежные средства для путешествий в новогодние каникулы», — отметили в АТОР.

Среди российских направлений по объемам продаж на ноябрьские праздники лидирует Сочи. Затем следуют Крым и Минеральные Воды и экскурсионные направления: Санкт-Петербург, Москва, Казань и Золотое кольцо. Это те же направления, что были популярны у туристов и в 2017 г. В целом продажи экскурсионных туров по России на праздники остались в объемах прошлого года, показав минимальный рост — до 5% в целом по рынку.