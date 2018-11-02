Россияне назвали объединяющие страну события

Символами, которые объединяют россиян, являются гимн страны, салат оливье и роман «Война и мир» Льва Толстого . Это следует из данных опроса ВЦИОМ , проведенного в преддверии Дня народного единства.

Вместе с тем 63% респондентов назвали Победу в Великой Отечественной войне важнейшим историческим событием.

12% считают важным событием возвращение Крыма в состав РФ , а 8% респондентов — революцию 1917 года. По 5% опрошенных выделили полет Юрия Гагарина , Отечественную войну 1812 года и распад СССР.

Главными символами России для участников опроса являются народ (9%), а также — любовь к родине и патриотизм (8%).

Символы культуры не играют той роли для интеграции российского социума, которую сегодня выполняют великие исторические события и достижения государства — Победа, Крым, патриотизм, армия. К литературной классике, увы, мы стали обращаться все реже и часто первыми вспоминаем героев не столь однозначных — Обломова, Павку Корчагина, Иванушку… А вот ленинская фраза про то, что кино — важнейшее из искусств, до сих пор не утратила своей актуальности — фильмы, особенно советские, мы помним и любим, — цитирует руководителя департамента исследований ВЦИОМ Степана Львова ТАСС.

По его словам, «больший энтузиазм у респондентов» вызвал вопрос о гастрономических предпочтениях в качестве объединяющего символа.

«И действительно, многие общества воздают должное кулинарному искусству, считая его важнейшим элементом национальной культуры, а единство пищевых привычек — маркером общности», — отметил Львов.

Так, главным праздничным блюдом 51% опрошенных граждан России считают салат оливье. При этом 28% респондентов назвали селедку под шубой, 25% — пельмени и 17% — борщ.

Как считают 11% россиян, книга, которая объединяет россиян, — «Война и мир» Льва Толстого. Кроме того, 4% опрошенных литературным символом России назвали произведения Александра Пушкина, еще 3% — роман-эпопею Михаила Шолохова «Тихий Дон».

Среди литературных персонажей респонденты выделили Обломова из одноименного романа Ивана Гончарова . 4% опрошенных считают, что он наиболее ярко характеризует образ российского человека.

Фильмом, который объединяет сограждан, является комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром». Об этом сказали 9% участников опроса.

Объединяющей страну песней каждый пятый (20%) респондент назвал гимн России.

Как писал «Ридус» , следующая рабочая неделя для россиян будет короче благодаря Дню народного единства, который отмечается 4 ноября, и в этом году приходится на воскресенье.

День народного единства празднуется с 2005 года. Этот государственный праздник установлен в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери.