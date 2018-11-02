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Сломавшего шлагбаум медика «скорой» предложили наградить
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Сломавшего шлагбаум в Новосибирске медика «скорой» предложили наградить орденом 

360tv.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Врача частной скорой помощи из Новосибирска, который сам поднял шлагбаум при въезде во двор пациента, нужно не штрафовать, а представить к Ордену Мужества. Такое заявление сделал депутат от ЛДПР Борис Чернышов. Об этом сообщило РИА «Новости».
Соответствующее обращение парламентарий направил губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.
«Прошу Вас представить к государственной награде «Орден Мужества» или присвоить звание «Почетный гражданин Новосибирской области» Валерию Гаврилюку… Входя в состав бригады скорой помощи и торопясь на срочный вызов, Гаврилюк выполнил свой профессиональный долг, сломав шлагбаум во дворе жилого дома ради спасения жизни пациента», — написал Чернышов.
Ранее в интернете появилось видео, где 28 октября фельдшер собственноручно пытался открыть въезд во двор и поднял шлагбаум. Иначе медики не смогли бы подъехать к подъезду пациента и оказать ему срочную медицинскую помощь. Позже выяснилось, что врачу может грозить штраф в размере 2,5 тысяч рублей за поломку шлагбаума.
Представитель партии ЛДПР считает, что эта история уже принесла уважение и известность Гаврилюку. Однако, по мнению депутата, местная власть почему-то решила вместо того, чтобы поблагодарить медика, наказать его рублем.
Такую позицию Чернышев назвал ошибочной. По его словам, Валерий Гаврилюк «проявил мужество и самоотверженность, приняв решение не ждать ни секунды, поскольку речь шла об оказании помощи больному».
В этом случае медлительность могла бы привести к ухудшению состояния больного или даже к трагическому исходу. К счастью, Гаврилюк успел оказать человеку необходимую помощь.
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