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В России могут появиться кибердружины
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В России могут появиться кибердружины 

Рамблер + ещё 10 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
В России могут появиться кибердружинники — борцы с пропагандой войны, разжиганием вражды и ненависти и другой запрещенной информацией. Проект соответствующего закона, как сообщает РИА Новости, подготовила группа депутатов-единороссов.
По словам одного из них, Адальби Шхагошева, ограничение свободы слова в интернете не является целью законопроекта.
«Это регулирование правового статуса и порядка работы с противоправной информацией», — объяснил он.
Также парламентарий отметил, что документ «законодательно свяжет» кибердружинников с правоохранительными органами, которые занимаются теми же вопросами профессионально.
В пояснительной записке к проекту сказано, что кибердружины получат статус общественных организаций, с инициативой их создания смогут выступать граждане, а стать кибердружинниками смогут совершеннолетние россияне.
Кроме того, закон обяжет чиновников и правоохранителей к сотрудничеству с кибердружинами.
Сегодня документ будет рассмотрен на координационном совете «Единой России» и, если будет поддержан там, а также профильными ведомствами, позже будет внесен в Госдуму.
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