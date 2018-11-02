В России могут появиться кибердружины

России могут появиться кибердружинники — борцы с пропагандой войны, разжиганием вражды и ненависти и другой запрещенной информацией. Проект соответствующего закона, как сообщает РИА Новости, подготовила группа депутатов-единороссов

По словам одного из них, Адальби Шхагошева, ограничение свободы слова в интернете не является целью законопроекта.

«Это регулирование правового статуса и порядка работы с противоправной информацией», — объяснил он.

Также парламентарий отметил, что документ «законодательно свяжет» кибердружинников с правоохранительными органами , которые занимаются теми же вопросами профессионально.

В пояснительной записке к проекту сказано, что кибердружины получат статус общественных организаций, с инициативой их создания смогут выступать граждане, а стать кибердружинниками смогут совершеннолетние россияне.

Кроме того, закон обяжет чиновников и правоохранителей к сотрудничеству с кибердружинами.