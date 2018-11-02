В кибердружинах увидели опасность

Создание кибердружин может загнать интернет в тень, считает эксперт

Создание в России так называемых кибердружин может усилить популярность "подпольного" интернета ("даркнета") и привести к большей анонимности пользователей, заявил РИА Новости руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.

Ранее депутаты Госдумы от "Единой России" подготовили законопроект о создании в России кибердружин, которые смогут вместе с правоохранительными органами выявлять в интернете противоправную информацию, в том числе экстремистского характера. По замыслу авторов инициативы, кибердружины будут создаваться по инициативе россиян в формате общественной организации. Документом определяется, что в кибердружины принимаются на добровольной основе граждане РФ, достигшие возраста восемнадцати лет.

"Это будет расширять еще больше подпольный интернет, люди будут больше анонимизироваться… Я не представляю, как это будет работать. Наберут пользователей интернета, скажут им: "ищите и жалуйтесь на пользователей и контент"? Все очень субъективно, вся информация субъективная. Взгляд и мнение отличить от информации на "разжигание ненависти" очень сложно. С одной стороны, человек как пользователь интернета имеет право высказывать свое мнение, и если оно отличается от мнения большинства — это не значит, что его мнение неправильное", — указал Лифшиц.

По словам эксперта, интернет — это "хорошо саморегулируемая субстанция, где пользователи самостоятельно могут фильтровать, отсеивать, жаловаться на контент". Бороться с противоправной информацией в сети, по его мнению, нужно ужесточая наказание за создание плохого контента, в частности, необходимо регламентировать правила, по которым можно отличать "хороший" контент от "плохого".