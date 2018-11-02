Соловьев поспорил с Ефремовым

Соловьев предложил Ефремову съездить в Крым

По словам Соловьева, Россия в настоящий момент возрождается, и если Ефремову происходящее кажется "мороком", то ему следует лично съездить в Крым.

"Если ему это кажется фантомами, советую ему съездить в Крым, поговорить с гражданами Российской Федерации и понять, что думают они", — заявил Соловьев.

Он заявил, что у Ефремова есть право на собственное видение того, что происходит.

"Его право считать так, как он считает. Многие считают совсем иначе", — добавил Соловьев.

Ранее Ефремов в беседе с украинским радио заявил, что с распадом СССР закончился "коммунистический морок", но начался "имперский".