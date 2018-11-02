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Соловьев поспорил с Ефремовым
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Украина "психанула" в ответ на санкции России
Украина "психанула" в ответ на санкции России

Соловьев предложил Ефремову съездить в Крым 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Российский ведущий и журналист Владимир Соловьев отреагировал на высказывание актера Михаила Ефремова, который назвал происходящее в России "имперским мороком", передает ФАН.
По словам Соловьева, Россия в настоящий момент возрождается, и если Ефремову происходящее кажется "мороком", то ему следует лично съездить в Крым.
"Если ему это кажется фантомами, советую ему съездить в Крым, поговорить с гражданами Российской Федерации и понять, что думают они", — заявил Соловьев.
Он заявил, что у Ефремова есть право на собственное видение того, что происходит.
"Его право считать так, как он считает. Многие считают совсем иначе", — добавил Соловьев.
Ранее Ефремов в беседе с украинским радио заявил, что с распадом СССР закончился "коммунистический морок", но начался "имперский".
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