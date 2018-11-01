Названо число украинских туристов в Крыму

Более миллиона украинских туристов посетили Крым в 2018 году

"Если говорить об иностранцах, 72% — это жители Украины. Мы знаем, что в этом году более 1 миллиона украинских туристов побывали в Крыму, мы им рады. Далее по убывающей идут республика Беларусь, Казахстан, Германия, Эстония, Латвия, Армения и другие", — сказал Волченко.

В ближайшие бизнес-перспективы властей Крыма включены туристические направления из регионов юго-восточной Азии, Индии, арабских стран. В минувшем году в Крыму было немало туристических групп из Китая, отметил министр.

Как сообщил ранее Волченко, туристический поток в Крым по итогам этого года ожидается в районе 6,6 миллиона человек. На конец октября в Крыму отдохнули около 6,3 миллиона человек.