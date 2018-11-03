Ещё
Названы самые популярные среди мужчин курорты России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы самые популярные среди мужчин курорты России 

Российская Газета + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мужчины, путешествующие в одиночку, чаще всего ездят в Крым. Об этом сообщает сервис Tvil.ru, организовавший соотвествующее исследование.
Рейтинг курортов для холостяков составили к 3 ноября — Всемирному дню мужчин. Топ сформировался в результате подсчета количества броней жилья в разных городах на сервисе Tvil.ru. В первую десятку вошли Ялта, Феодосия, Сочи, Судак, Алушта, Евпатория, Севастополь, Анапа, Алупка и Геленджик.
— Мужчины бронируют жилье на период от семи до десяти ночей и тратят на аренду от 2 тысяч рублей в сутки в Евпатории до 2,8 тысяч рублей в Ялте, — отметили специалисты.
Дневные траты на отдых практически равны стоимости жилья за сутки. Например, в Феодосии мужчины тратили 2,1 тысячи рублей за день, в Судаке— 2 тысячи, в Алуште — 2,5.
Российская Газета: последние новости
ФФОМС опроверг информацию о необходимости срочной замены полисов ОМС Сергей Кириенко рассказал о рекорде на конкурсе президентских грантов За подделку продуктов штраф составит до трех миллионов рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дознаватель перед изнасилованием подралась с соперницей407
Михалков разоблачил Филарета142
Здание Amazon обрушилось в США, есть погибшие47
Шнуров написал стих об изнасиловании в Уфе158
Стюардесса рассказала о закатившем скандал Николаеве24
Видео
02:43
Здание Amazon обрушилось в США, есть погибшие
Происшествия
04:09
«Израилю не нравится, что Россия вооружает Сирию»
В мире Статьи
02:11
Трамп объявил о санкциях в стиле «Игры престолов»
В мире
03:07
«СМИ меня неправильно поняли»
Происшествия Статьи
02:06
Климкин заявил об «уходе Украины от русского православия»
В мире Украина
00:28
Пьяный полицейский на BMW разнес продуктовый магазин
Криминал Происшествия
03:46
Седокову высмеяли за откровенные фото
Шоу-бизнес
00:57
Стюардесса рассказала о закатившем скандал Николаеве
Шоу-бизнес Другое
00:25
Охранник требовал деньги за выезд «скорой» с парковки
Происшествия
02:01
МИД рассказал о «новом инструменте разоружения» США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение