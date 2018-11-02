Константинополь пригрозил РПЦ

По его словам, в томосах об автокефалии всех новых церквей сказано, что они должны признавать первенство Константинополя. «Здесь на мировом уровне судьей или арбитром является Константинополь и никто другой, согласно канонам, согласно православной экклезиологии», — указал он.

Владыка Иов напомнил, что патриарший статус был дан РПЦ в XVI веке Вселенским патриархом Иеремией ІІ. «В этом документе ясно сказано, что московскому архиерею дается право называть себя патриархом при том, что он должен признавать Константинопольского патриарха как своего главу», — отметил он. Архиепископ считает, что если у РПЦ имеются сомнения по этому поводу, то ей следует отречься от своей собственной автокефалии.

«Мы надеемся, что Православная церковь России придет к разуму и вернется в единение с Вселенским престолом, ибо Вселенский престол не желает рвать с ней отношений. Но если такая ситуация будет продолжаться долгое время, конечно, Вселенский престол будет вынужден принимать определенные решения, чтобы обеспечить единство церкви», — указал представитель Константинополя.

В конце октября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что действия Константинопольского патриархата по предоставлению Украине автокефалии связаны с заказом на разрушение «острова свободы», которым является РПЦ.

11 октября синод Константинопольского патриархата решил вернуть Украину под свою юрисдикцию, отменив свой же указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, и снял анафему с лидеров двух раскольнических украинских церквей.

В связи с этим Русская православная церковь 15 октября разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом, а 20 октября объявила Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником по церковным канонам. Синод РПЦ увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.