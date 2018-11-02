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Константинополь пригрозил РПЦ 

Lenta.ru + ещё 5 4 часа назад
Фото: Пресс-служба Патриархии РПЦ / РИА Новости
В отношении Русской православной церкви (РПЦ) могут быть применены определенные меры, если она продолжит противиться автокефалии церкви на Украине. Об этом рассказал представитель Константинопольского патриархата архиепископ Телмисский Иов (Геча), сообщает «Русская служба Би-би-си».
По его словам, в томосах об автокефалии всех новых церквей сказано, что они должны признавать первенство Константинополя. «Здесь на мировом уровне судьей или арбитром является Константинополь и никто другой, согласно канонам, согласно православной экклезиологии», — указал он.
Владыка Иов напомнил, что патриарший статус был дан РПЦ в XVI веке Вселенским патриархом Иеремией ІІ. «В этом документе ясно сказано, что московскому архиерею дается право называть себя патриархом при том, что он должен признавать Константинопольского патриарха как своего главу», — отметил он. Архиепископ считает, что если у РПЦ имеются сомнения по этому поводу, то ей следует отречься от своей собственной автокефалии.
«Мы надеемся, что Православная церковь России придет к разуму и вернется в единение с Вселенским престолом, ибо Вселенский престол не желает рвать с ней отношений. Но если такая ситуация будет продолжаться долгое время, конечно, Вселенский престол будет вынужден принимать определенные решения, чтобы обеспечить единство церкви», — указал представитель Константинополя.
В конце октября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что действия Константинопольского патриархата по предоставлению Украине автокефалии связаны с заказом на разрушение «острова свободы», которым является РПЦ.
11 октября синод Константинопольского патриархата решил вернуть Украину под свою юрисдикцию, отменив свой же указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, и снял анафему с лидеров двух раскольнических украинских церквей.
В связи с этим Русская православная церковь 15 октября разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом, а 20 октября объявила Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником по церковным канонам. Синод РПЦ увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.
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