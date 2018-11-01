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Богатство испортило жизнь победителю лотереи
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Огромное богатство испортило жизнь победителю лотереи 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: @adrianbayford3
Бывшего почтальона из Великобритании, разбогатевшего после выигрыша в лотерее, замучило одиночество. Он решил продать роскошный особняк, уехать в Австралию и начать новую жизнь, пишет издание The Sun.
В 2012 году 42-летний почтальон Адриан Бейфорад (Adrian Bayforаd) выиграл в лотерею 148 миллионов фунтов стерлингов. После этого он переехал в старинное имение в графстве Суффолк, которое купил за 6,5 миллиона фунтов стерлингов. Бывший почтальон украсил особняк начала XIX века рыцарскими доспехами и огромной фигурой Санта-Клауса, а у въезда поставил пару каменных вепрей.
Через 15 месяцев после выигрыша его жена подала на развод. После недолгого романа с работницей колбасной фабрики у Бейфорада были продолжительные отношения с еще одной женщиной, но в прошлом году ушла и она, забрав его подарок — лошадей стоимостью 300 тысяч фунтов стерлингов. Третья девушка, бывшая официантка из итальянского ресторана, бросила новоиспеченного миллионера, когда нашла в его телефоне интимную переписку с женщиной, которая раньше работала его личным водителем.
По утверждению знакомых Бейфорада, он убежден, что богатство мешает ему устроить личную жизнь. Последней каплей стал новый брак его бывшей жены. После него он решил, что надо что-то делать.
«В конечном счете он тратил свои деньги на то, чтобы сделать других людей счастливыми. Думаю, он считает, что слишком много спустил на вещи, которые его не волнуют», — рассказывает источник The Sun.
Теперь Бейфорад планирует продать особняк. Он уже избавился от купленных за шесть лет лошадей, коров, кур и других животных. Кроме того, бывший почтальон закрыл свои музыкальные магазины, которые были его хобби. Он планирует перебраться в Австралию, чтобы «стать другим человеком».
«Его друзей беспокоит, насколько далеко это может зайти, — говорит источник The Sun. — Он почти ничего не сказал даже самым старым и близким друзьям, это очень странно».
В 2017 году сообщалось, что жительница Шотландии, получившая приз в размере миллиона фунтов стерлингов (более 1,2 миллиона долларов), обвинила организаторов конкурса в том, что деньги испортили ей жизнь, став причиной серьезного стресса.
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