Соловьев посчитал журналистов причастными к взрыву здания ФСБ в Архангельске

По мнению Соловьева, журналисты и гражданские активисты оправдывают преступников, поддерживая обвиняемых в экстремизме подростков. Причиной теракта, уверен он, стала акция в поддержку фигурантов дел организаций «Новое величие» и «Сеть» под названием «Марш матерей».

Соловьев считает, что Плющев, Винокурова и Гудков должны ощущать «личную вину» за произошедшее в Архангельске: журналисты — за свои тексты, а политик — за отсутствие реакции на произошедшее.

«То есть, этот мерзавец даже не понимает своей вины. Винокурова не понимает своей вины. Гудков не понимает своей вины. Вы куда людей-то отправляли?» — заявил Соловьев.

В своем монологе ведущий также заявил, что в России необходимо ввести киберполицию и «внедренных агентов» в сети.

Ранее Соловьев одобрительно высказывался об идее уголовного преследования за репосты.

31 октября 17-летний студент из Архангельска взорвал бомбу в местном управлении ФСБ. Сам террорист погиб, три сотрудника силового ведомства были контужены. Сообщается, что молодой человек придерживался анархо-коммунистических взглядов.