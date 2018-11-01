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Пушкина поддержала башкирскую дознавательницу
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Пушкина поддержала башкирскую дознавательницу 

Рамблер 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Оксана Пушкина пообещала приложить максимум усилий, чтобы помочь дознавательнице из Башкирии, которую изнасиловали коллеги. Об этом сообщает НСН.
Депутат подчеркнула, что у нее нет полномочий, чтобы вмешаться в ситуацию на этапе расследования. Пушкина пообещала «по-человечески» наблюдать за ходом следствия и помочь девушке, если возникнет необходимость.
Пушкина рассказала, что ей часто поступают жалобы на домогательства от сотрудниц силовых и военных ведомств. Депутат похвалила пострадавшую, которая не побоялась написать заявление и защитить себя.
Трех полицейских из Башкирии 31 октября задержали по подозрению в изнасиловании коллеги. СМИ сообщали, что фигурантами дела стали начальники отделов полиции.
По данным ProUfu.ru, 23-летняя пострадавшая является дочерью высокопоставленного чиновника Росгвардии.
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