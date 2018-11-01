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В Совфеде наградили юных героев России
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В Совфеде наградили юных героев России 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Валентина Матвиенко вручила медали детям, проявившим мужество при спасении людей.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила медали детям, которые проявили мужество при спасении людей.
Самому юному из награжденных всего девять лет — Максим Богдан из Рязанской области вынес из горящего дома троих сестер и брата.
Награды удостоились также 14-летние Никита Чабаевский и Данил Косихин из Алтайского края — они вытащили из воды своего друга, который потерял руку, прыгая с тарзанки.
Глава МЧС Евгений Зиничев, который также участвовал в церемонии, заверил ребят, что двери ведомства для них всегда открыты.
Валентина Матвиенко также поручила сенаторам наградить подростков и в своих регионах. В этом году 68 субъектов направили 250 представлений, но в Москву не смогли пригласить всех достойных. Однако спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что ни один подвиг не должен остаться незамеченным.
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