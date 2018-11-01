Уральских спасателей заставили косить траву под снегом

Спасателям приказали скосить покрытую снегом траву

Екатеринбургским спасателям приказали скосить заваленную снегом траву в соседнем селе, сообщает Е1.

На видеозаписи, которую опубликовало издание, запечатлены молодые люди в форме МЧС , которые, смеясь и ругаясь матом, при помощи газонокосилок косят траву, практически полностью сокрытую снегом.

По информации Е1, попавшие на видео молодые люди — служащие екатеринбургского управления МЧС, а траву они косили в селе Новоалексеевское.

Издание отмечает, что сегодня распоряжение отправить двоих сотрудников получили начальники всех пожарно-спасательных частей Екатеринбурга, а связано это с приездом начальства в Новоалексеевское.

Между тем в пресс-службе МЧС изданию подтвердили лишь факт «плановых уборочных работ» в селе, но не их связь с чьим-либо визитом туда.

«Обычная уборка территории», — подчеркнули в МЧС, не объяснив, почему ее частью стал покос заваленной снегом травы.