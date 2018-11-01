Уральских спасателей заставили косить траву под снегом

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Спасателям приказали скосить покрытую снегом траву 

Рамблер + ещё 1 3 часа назад
Екатеринбургским спасателям приказали скосить заваленную снегом траву в соседнем селе, сообщает Е1.
На видеозаписи, которую опубликовало издание, запечатлены молодые люди в форме МЧС, которые, смеясь и ругаясь матом, при помощи газонокосилок косят траву, практически полностью сокрытую снегом.
По информации Е1, попавшие на видео молодые люди — служащие екатеринбургского управления МЧС, а траву они косили в селе Новоалексеевское.
Издание отмечает, что сегодня распоряжение отправить двоих сотрудников получили начальники всех пожарно-спасательных частей Екатеринбурга, а связано это с приездом начальства в Новоалексеевское.
Между тем в пресс-службе МЧС изданию подтвердили лишь факт «плановых уборочных работ» в селе, но не их связь с чьим-либо визитом туда.
«Обычная уборка территории», — подчеркнули в МЧС, не объяснив, почему ее частью стал покос заваленной снегом травы.
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