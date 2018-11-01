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Поток российских туристов в Британию вырос
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Поток российских туристов в Британию вырос 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Количество российских туристов, путешествующих в Британию, и число выдаваемых Лондоном виз для россиян растет, заявил в четверг посол Британии в России Лори Бристоу.
"Количество россиян, путешествующих в Британию, так же, как и число выдаваемых британских виз, растет. Это хорошо", — сказал посол, выступая на инвестиционном форуме российско-британской торговой палаты, проходящем в Москве.
"Прошлым летом десятки тысяч британцев посетили Россию для того, чтобы посмотреть чемпионат мира по футболу. Почти большая часть из них приехали в Россию впервые. И это показатель для обеих сторон", — добавил высокопоставленный дипломат.
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