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Омбудсмен рассказал об уничтожении «лопаты» в ШИЗО
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Омбудсмен рассказал о «лопате», с которой кормили заключенных в Угличе 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин рассказал РИА Новости, что деревянное устройство, на котором заключенным штрафного изолятора в Угличе подавали пищу, прозванное ими лопатой и якобы унижающее их достоинство, уничтожено.
В конце октября фонд "Общественный вердикт" заявил, что один из осужденных лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №9 в Угличе объявил голодовку, протестуя против унизительного обращения с арестантами сотрудников учреждения. По данным фонда, персонал ЛИУ заставляет осужденных брать миски с едой с лопаты. Позже выяснилось, что мужчина содержится в штрафном изоляторе (ШИЗО) и принимает пищу по расписанию.
Бабуркин выезжал в ЛИУ, чтобы самому увидеть процедуру подачи еды заключенным ШИЗО.
"Что они сделали? Они сделали типа поднос из дерева — деревянная площадочка с ручкой, и на этот поднос ставилась посуда. И это все подавалось осужденным штрафного изолятора через три двери. Я спрашивал сотрудников, с какой целью это делалось, они пояснили — для пресечения возможности передачи запрещенных предметов и обеспечения безопасности при этом процессе", — рассказал Бабуркин.
Он отметил, что пищу заключенным ШИЗО подают другие осужденные, а не сотрудники колонии. "То есть это не с целью унижения делалось, а из рациональных соображений", — подчеркнул Бабуркин.
Он заявил, что сотрудники колонии не думали, что эта процедура может вызвать такой негатив.
"Сейчас эта практика прекращена. Так называемая лопата ликвидирована, и тема эта закрыта, еда передается без этого устройства", — сообщил омбудсмен.
По словам Бабуркина, "лопату" разломали в его присутствии.
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