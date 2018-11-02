Омбудсмен рассказал об уничтожении «лопаты» в ШИЗО

Омбудсмен рассказал о «лопате», с которой кормили заключенных в Угличе

В конце октября фонд "Общественный вердикт" заявил, что один из осужденных лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №9 в Угличе объявил голодовку, протестуя против унизительного обращения с арестантами сотрудников учреждения. По данным фонда, персонал ЛИУ заставляет осужденных брать миски с едой с лопаты. Позже выяснилось, что мужчина содержится в штрафном изоляторе (ШИЗО) и принимает пищу по расписанию.

Бабуркин выезжал в ЛИУ, чтобы самому увидеть процедуру подачи еды заключенным ШИЗО.

"Что они сделали? Они сделали типа поднос из дерева — деревянная площадочка с ручкой, и на этот поднос ставилась посуда. И это все подавалось осужденным штрафного изолятора через три двери. Я спрашивал сотрудников, с какой целью это делалось, они пояснили — для пресечения возможности передачи запрещенных предметов и обеспечения безопасности при этом процессе", — рассказал Бабуркин.

Он отметил, что пищу заключенным ШИЗО подают другие осужденные, а не сотрудники колонии. "То есть это не с целью унижения делалось, а из рациональных соображений", — подчеркнул Бабуркин.

Он заявил, что сотрудники колонии не думали, что эта процедура может вызвать такой негатив.

"Сейчас эта практика прекращена. Так называемая лопата ликвидирована, и тема эта закрыта, еда передается без этого устройства", — сообщил омбудсмен.

По словам Бабуркина, "лопату" разломали в его присутствии.