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Котенок в приюте обошелся студентке в 340 тысяч рублей
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Жительница Адыгеи заплатила 340 тысяч рублей, чтобы отдать в приют котенка 

Газета.Ru + ещё 13
Пожелавшая остаться неизвестной жительница Майкопа заплатила долг приюта для бездомных животных перед ветеринарной клиникой, чтобы оставить в нем котенка. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте dog_maikop, который ведут волонтеры группы "Бездомные животные Майкопа".
По словам представителей приюта, несколько дней назад к ним обратилась девушка с просьбой принять бездомного котенка. Они были вынуждены отказать ей в этой просьбе, сославшись на многотысячные долги перед ветеринарной клиникой. Услышав об этом, она предложила оплатить задолженность приюта в размере 340 тыс. руб.
"Сначала мы подумали: может, это злая шутка? … Но девушка просто поехала и оплатила весь наш долг. ￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼340 тысяч рублей! (пунктуация и орфография исправлены. — "Газета.Ru")", — написали представители приюта.
Отмечается, что в честь этого события котенок получил кличку "Золотой".
Ранее "Газета.Ru" рассказывала о самых популярных котах интернета.
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