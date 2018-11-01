Пока вы спали: Россияне скупают жилье на Кипре и Мальте 

Тайные договоренности Мей по Brexit
Британский бизнес сохранит доступ к европейским рынкам после того как брексит состоится. По словам собеседников The Times в правительстве Великобритании, об этом премьер-министр страны Тереза Мэй договорилась с представителями ЕС в ходе переговоров по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза. Источники издания отметили, что на данный момент это соглашение является предварительным.
Грузия разрешила «Победе» летать
«Победа» возобновит полеты в Грузию, сообщает пресс-служба российской авиакомпании. Ранее авиавласти Грузии не выдали «Победе» разрешение на полеты, из-за чего перевозчик отменил рейсы в Тбилиси, которые планировал совершить 28 октября — 1 ноября. Накануне в «Победе» сообщили, что Грузия все-таки разрешила ей летать. В авиакомпании не уточнили, почему Грузия передумала, однако «Ведомости» пишут, что ради этого «Победе» пришлось отказаться от 200 миллионов рублей выручки.
Россия уперлась в свой потолок рейтинга Doing Business
Россия уперлась в свой потолок рейтинга Всемирного банка простоты ведения бизнеса Doing Business, сообщает «Коммерсант». По мнению авторов публикации, нынешнее 31-е место, вероятно, удовлетворяет власти страны, ведь это выше большинства стран ЕС и всех стран БРИКС. Поэтому Россия либо смирится с таким положением, либо будет стремиться в топ-10. Однако, отмечает издание, для этого «огосударствленной» и во многом «патронажной» российской экономике придется измениться принципиально.
Россияне скупают жилье на Кипре и Мальте
Россияне заинтересовались покупкой жилья на Кипре и Мальте, рассказали «Коммерсанту» в компании Knight Frank. Согласно ее подсчетам, по истечении трех кварталов 2018 года спрос среди россиян на недвижимость в этих странах вырос на 35% и 30% соответственно. В Knight Frank изданию объяснили это тем, что вид на жительство на Кипре и Мальте можно получить примерно через 6-12 месяцев после подачи заявления, тогда как во многих других странах его приходится ждать по пять-восемь лет.
ИГИЛ может перебраться из Сирии
Террористы запрещенной в России группировки «Исламское государство» (организация запрещена на территории РФ) могут перебраться из Сирии в Иорданию, сообщает The National Interest. По словам автора статьи, сотрудницы Американского совета по внешней политике Эмили Пшиборовски, об этом может свидетельствовать тот факт, что около трех тысяч иорданцев воюют на стороне ИГИЛ. Кроме того, Пшиборовски отметила, что поспособствовать проникновению террористов в Иорданию могут наблюдающиеся там нищета, безработица и религиозный экстремизм.