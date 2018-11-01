Россиян предупредили об опасности салонов красоты

Роспотребнадзор дал рекомендации для посещения салонов красоты

В пресс-службе Роспотребнадзора дали рекомендации для тех, кто посещает салоны красоты.

«Для предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, грибковых заболеваний и других инфекций мастер по маникюру и педикюру должен выполнять весь комплекс противоэпидемических мероприятий с использованием необходимых дезинфицирующих средств и с соблюдением режима дезинфекции оборудования, маникюрного и педикюрного инструментария», — приводит ВашГород.ру сообщение.

Также рекомендуется обратить внимание на соблюдение санитарных норм в парикмахерских.

В частности, перед началом и после окончания обслуживания клиента мастер обязан тщательно вымыть руки с мылом, а расчёски, щётки, ножницы для стрижки волос сотрудник салона должен мыть под проточной водой, дезинфицировать в бактерицидных излучателях или в специальных растворах.

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