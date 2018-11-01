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Россиян предупредили об опасности салонов красоты
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Роспотребнадзор дал рекомендации для посещения салонов красоты 

RT на русском + ещё 9 41 минуту назад
Фото: pixabay
В пресс-службе Роспотребнадзора дали рекомендации для тех, кто посещает салоны красоты.
«Для предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, грибковых заболеваний и других инфекций мастер по маникюру и педикюру должен выполнять весь комплекс противоэпидемических мероприятий с использованием необходимых дезинфицирующих средств и с соблюдением режима дезинфекции оборудования, маникюрного и педикюрного инструментария», — приводит ВашГород.ру сообщение.
Также рекомендуется обратить внимание на соблюдение санитарных норм в парикмахерских.
В частности, перед началом и после окончания обслуживания клиента мастер обязан тщательно вымыть руки с мылом, а расчёски, щётки, ножницы для стрижки волос сотрудник салона должен мыть под проточной водой, дезинфицировать в бактерицидных излучателях или в специальных растворах.
Ранее «Реальное время» сообщало, что у трёх клиник пластической хирургии в Татарстане отозвали лицензии.
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