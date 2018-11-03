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В Крыму начался фестиваль Ноябрьфест
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В Крыму начался фестиваль Ноябрьфест 

РИА Новости + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Второй гастрономический и винный фестиваль Ноябрьфест, который проходит в Крыму со 2 по 4 ноября, открыл туристам возможность познакомиться с продукцией винодельческих хозяйств полуострова, сказал в ходе открытия фестиваля министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.
Эногастрономический фестиваль Ноябрьфест проходит в Крыму со 2 по 4 ноября, торжественное открытие фестиваля состоялось в субботу.
"Крым работает на привлечение туристического потока… если говорить о межсезнье, то это оздоровление, и событийный, гастрономический туризм. Если говорить про эногастрономию — это самый приятный вид туризма. Ноябрьфест — это период вызревания молодого вина, это продленный уикенд, все совпадает, чтобы приехать в Крым, поездить по винодельческим хозяйствам, попробовать что здесь производится и принять участие в таком мероприятии", — сказал журналистам Волченко.
Для участия в фестивале регистрацию на сайте прошло более 6 тысяч человек, сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма региона. На фестивале свою продукцию представят и проведут бесплатные дегустации 15 винодельческих хозяйств полуострова. На церемонии открытия перед посетителями выступит прима лирического сопрано Мариинского театра, победительница международных и всероссийских конкурсов Мария Баянкина. Аккомпанировать певице будет ведущий пианист Мариинского театра Анатолий Кузнецов.
Список винодельческих хозяйств и гастрономических заведений полуострова, которые стали партнерами фестиваля, доступен на официальном сайте мероприятия. Первый фестиваль "Ноябрьфест" в 2017 году посетило более 4 тысяч крымчан и гостей полуострова, он завоевал премию как лучшее гастрономическое событие в области событийного туризма Российской Федерации. В 2017 году Крым стал лидером среди регионов России по бронированию отдыха на День народного единства, эта тенденция сохраняется и в нынешнем году.
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