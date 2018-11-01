Ещё
Рэп-концерты в РФ хотят запретить
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генпрокурора попросили не допускать проведение рэп-концертов в России 

РИА Новости + ещё 3 56 минут назад
Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров попросил генерального прокурора РФ Юрия Чайку не допускать концерты рэперов в России до того, как не нормализуется "ситуация в молодежной среде".
"Прошу вас принять меры прокурорского реагирования в части проведения мероприятий по недопущению проведения псевдомузыкальных собраний и официальных концертов рэперов на территории России до момента нормализации ситуации в молодежной среде", — пишет Петров в письме Чайке, текст обращения находится в распоряжении РИА Новости.
Политик отмечает, что в последние месяцы внутри отечественного общества разгорается дискуссия о допустимости сомнительного художественного содержания в произведениях искусства. В частности, депутат напомнил, что многие граждане высказываются против того, чтобы "современные молодежные популярные песни различных авторов содержали в себе элементы экстремизма, даже прикрытого налетом творческого переосмысления и художественного переосмысления".
"Более того, многие музыкальные композиции, пользующиеся популярностью у молодежи, открыто пропагандируют суицид, наркоманию, сатанизм, экстремизм и даже содержат призывы к измене Родине. Особую обеспокоенность среди населения вызывает такое музыкальное направление, как рэп, — тексты современных рэперов изобилуют нецензурной лексикой, экстремистскими оборотами и вызывают вражду среди граждан", — пишет депутат.
Петров также подчеркивает, что "именно в среде рэп-музыки чаще всего случаются стычки, драки и иные противоправные действия".
"Самое мрачное явление в молодежной рэп-культуре — так называемые рэп-батлы, где лицом к лицу сталкиваются противоборствующие исполнители и их "банды". Такие собрания, как правило, становятся площадками для конфликтов, драк, распространения наркотиков и запрещенных законом предметов. Часто такие встречи проходят нелегально. Итогом таких встреч и собраний становятся десятки искалеченных мальчишек и девчонок, попавших в плохую компанию и совершившие неправильный выбор в своих "музыкальных" вкусах", — поясняет он в обращении.
Последние новости
Британские власти взялись за беглых русских олигархов "Мы проиграли. Мы - банкроты!": что стало с россиянами Майдана Как выглядела грудь у неандертальцев: поразительное открытие
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изнасилованная коллегами дознаватель оказалась дочкой силовика372
Позиция Лукашенко по Крыму восхитила Запад787
«Это лицензия на убийство»102
Бабушка «подрывника» из Архангельска сделала заявление894
Российский сенатор вцепился в бороду украинцу474
Видео
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
04:24
Объяснен провал в создании российского беспилотника
Армия Оружие
01:06
Российский сенатор вцепился в бороду украинцу
Политика Украина
00:58
Позиция Лукашенко по Крыму восхитила Запад
В мире
01:11
Треть телевизоров останутся с «черным» экраном
Общество
02:57
Украина закроет небо над Черным морем
Армия Украина
00:21
Официант запустил торт в посетителя и попал на видео
В мире Украина
03:41
Семенович госпитализировали
Шоу-бизнес Другое
01:08
Вот почему уходит Ангела Меркель
В мире Европа
12:24
Путин назвал цели новой миграционной политики
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение