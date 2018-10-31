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В Казани возбудили дело после угроз коллекторов ветерану
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В Казани возбудили уголовное дело после угроз коллекторов ветерану 

Мир24 33 минуты назад
Фото: CC BY 4.0 / МКУ "Казанский городской общественный центр"
В Татарстане следственные органы возбудили уголовное дело по факту угроз коллекторов ветерану-фронтовику, передает «Интерфакс». В сентябре неизвестные угрожали по телефону 92-летнему мужчине, после чего на подъезде дома повесили объявление, сколько он должен заплатить за жилищно-коммунальные услуги. По данным СМИ, сумма составляла 40 тысяч рублей.
Как сообщалось ранее, долги с ветерана пытались также взыскать путем отключения энергоснабжения. Ветеран рассказал, что без света он сидел примерно 10 дней.
Следователи считают, что в деле замешены сотрудники управляющей компании Авиастроительного района, которые обслуживают дом, где живет ветеран. В СМИ обратился сам фронтовик и сообщил о поступающих ему угрозах.
После того, как журналисты опубликовали соответствующую статью, глава Авиастроительного и Ново-Савинского районов Тимур Алибаев лично навестил ветерана и извинился перед ним за то, что произошло.
В итоге долг погасила администрация района, а руководителя управляющей компании уволили. Глава администрации района получил выговор.
Добавим, в Петербурге женщина не платила за коммунальные услуги более 12 лет. В итоге она оказалась должна 250 тысяч рублей. Судебных приставов встретил ее муж, у которого не оказалось никаких документов, и около полусотни кошек. Сама должница лишилась своей квартиры.
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