В Казани возбудили дело после угроз коллекторов ветерану

В Казани возбудили уголовное дело после угроз коллекторов ветерану

Татарстане следственные органы возбудили уголовное дело по факту угроз коллекторов ветерану-фронтовику, передает «Интерфакс» . В сентябре неизвестные угрожали по телефону 92-летнему мужчине, после чего на подъезде дома повесили объявление, сколько он должен заплатить за жилищно-коммунальные услуги. По данным СМИ, сумма составляла 40 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, долги с ветерана пытались также взыскать путем отключения энергоснабжения. Ветеран рассказал, что без света он сидел примерно 10 дней.

Следователи считают, что в деле замешены сотрудники управляющей компании Авиастроительного района, которые обслуживают дом, где живет ветеран. В СМИ обратился сам фронтовик и сообщил о поступающих ему угрозах.

После того, как журналисты опубликовали соответствующую статью, глава Авиастроительного и Ново-Савинского районов Тимур Алибаев лично навестил ветерана и извинился перед ним за то, что произошло.

В итоге долг погасила администрация района, а руководителя управляющей компании уволили. Глава администрации района получил выговор.

Добавим, в Петербурге женщина не платила за коммунальные услуги более 12 лет. В итоге она оказалась должна 250 тысяч рублей. Судебных приставов встретил ее муж, у которого не оказалось никаких документов, и около полусотни кошек. Сама должница лишилась своей квартиры.