Минобрнауки отметило успех вузов РФ в рейтинге QS

В Минобрнауки отметили успех российских вузов в рейтинге QS

Министерство высшего образования и науки отметило успехи российских университетов в рейтинге высших учебных заведений стран Восточной Европы и Центральной Азии по версии агентства Quacquarelli Symonds (QS EECA), подчеркнув, что всем вузам страны следует прилагать усилия для повышения продуктивности исследований.

Как отметили в пресс-службе министерства, всего в рейтинг "QS University Rankings: Восточная Европа и Центральная Азия" вошло 86 российских университетов. При этом за последний год первые два места в рейтинге остались неизменными: их занимают Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Новосибирский национальный исследовательский государственный университет. Санкт-Петербургский государственный университет, находившийся в 2017 году на четвертой позиции, переместился на одну позицию вверх. Таким образом, российские университеты являются лидерами данного рейтинга.

"Несмотря на высокую конкуренцию, особенно в высших рейтинговых диапазонах (в топ-100), за последний год в топ-100 рейтинга девять университетов продемонстрировали положительную динамику, один университет — Российская экономическая школа — ранее не представленный в рейтинге, сразу вошел на 94-ю позицию", — отметили в министерстве.

Кроме того, по ряду показателей, таким как доля иностранных студентов, доля иностранных сотрудников, соотношение научно-педагогического состава и доля сотрудников со степенью PhD, росийские вузы входят в топ-50 вузов региона, что говорит среди прочего о качестве преподавания на международном уровне и отражает усилия университетов по обеспечению высоких стандартов научной поддержки.

"Мы также видим, что вузы работают и реализуют меры, которые направлены на повышение продуктивности исследований, обеспечение открытости исследовательской деятельности университетов, а также развитие международных научных связей. Конечно, подобные усилия нужно наращивать всем нашим вузам", — добавили в Минобрнауки.

Также министерство считает, что российским университетам необходимо предпринимать дополнительные шаги в этом направлении, обращая отдельное внимание на то, как часто статьи, опубликованные университетом, цитируются другими исследователями по всему миру. Кроме того, вузам крайне важно продолжать начатую работу по повышению своей академической репутации, отмечает министерство.