Американец прыгнул на медведя и спас пса

Американец прыгнул на медведя и вырвал пса из пасти хищника

Житель американского города Овиедо, штат Флорида, бросился на медведя, который схватил его собаку, и отбил питомца. Об этом сообщает UPI.

Медведица с парой годовалых детенышей появилась возле дома Дэвида Фулджума (David Fulghum) рано утром, когда он собирался уходить на работу. Мужчина хотел убедиться, что звери ушли, и приоткрыл входную дверь. В щель немедленно выскочил его пес по кличке Аллигатор (Gator), которого он завел после гибели сына. Через мгновенье собака была в пасти одного из медведей.

Фулджум утверждает, что, увидев это, подпрыгнул и на лету ударил хищника обеими ногами. По его словам, это была инстинктивная реакция.

«Медведь повернулся кругом, встал на задние лапы, а потом отпрыгнул назад на всех четырех», — рассказывает он.

После этого звери убежали в лес, а мужчина с питомцем на руках скрылся в доме.

Чтобы спасти Аллигатора, понадобилась срочная хирургическая операция, за которую Фулджум заплатил 5,7 тысячи долларов (около 370 тысяч рублей). Деньги на лечение собаки одолжил его работодатель.

Во Флориде водятся флоридские черные медведи, также встречающиеся в штатах Алабама, Джорджия и Миссисипи. Средний вес взрослого самца составляет 140 килограммов, длина — от 120 до 180 сантиметров. Бывают и более крупные особи.

В апреле сообщалось, что семья из американского города Недерленд, штат Колорадо, спасла собаку от напавшей на нее пумы. Люди попытались криками и стуками отогнать зверя. Когда пума подняла голову, пес сумел вырваться. У питомца осталось несколько ран, но все они были неопасными.