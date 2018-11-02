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Раскрыты грязные секреты салонов самолетов
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Раскрыты грязные секреты салонов самолетов 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Shutterstock
Специалисты компании Marketplace провели исследование и выяснили, на каких поверхностях в самолете скапливается больше всего микробов. Об этом сообщает Fox News.
Для экспертизы сотрудники лаборатории Гуэлфского университета взяли более ста мазков с различных поверхностей в салоне авиалайнера. Среди них были ремень безопасности, ручка туалетной двери, карман переднего сидения, столик и подголовник кресла.
Образцы проверили на наличие следов плесени, кишечной палочки и прочих микробов. Ученые определили, что самая опасная для здоровья поверхность — у подголовника кресла. Там размножаются бактерии стафилококк, кишечная палочка и стрептококки. Также негигиеничным признали карман сидения, на котором эксперты обнаружили несколько разновидностей бактерии кишечной палочки.
«Я был просто шокирован тем, как много микробов мы обнаружили на некоторых поверхностях», — сказал микробиолог Кит Уорринер.
Он также добавил, что почти половина всех образцов, покрытых тканью, содержит достаточно бактерий, чтобы пассажир заразился какой-нибудь инфекцией.
В сентябре ученые финского Национального института здравоохранения и социального обеспечения доказали опасность пребывания в аэропортах. Исследователи сняли пробы с поверхностей, к которым чаще всего прикасаются пассажиры в аэропорту Хельсинки, чтобы выявить наличие на них вредных для здоровья бактерий. В результате оказалось, что половина всех обнаруженных вирусов содержалась на пластиковых контейнерах для личных вещей и обуви.
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