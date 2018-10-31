Авиадебоширов предлагают усмирять электрошокером

В Госдуму внесён законопроект о расширении полномочий экипажа самолётов в отношении воздушных хулиганов.

Тех, кто не умеет себя вести на борту воздушного судна, ждут крупные штрафы, административный арест и, вполне возможно, удар электрошокером от обиженного стюарда.

Спецсредства для стюардессы

По статистике крупнейших авиакомпаний, во время перелётов регулярно фиксируются случаи нападения и физического воздействия на бортпроводников и пассажиров. Например, в середине октября пассажир бизнес-класса шумно выяснял отношения с другими пассажирами и угрожал экипажу, из-за чего летевший из Сочи в Москву самолёт был вынужден экстренно сесть в Краснодаре. А месяцем ранее на борту самолёта, выполнявшего рейс из Бахрейна в Москву, подрались два пассажира, после чего членам экипажа пришлось передать дебоширов сотрудникам транспортной полиции.

Для того чтобы обеспечить в таких случаях безопасность полёта, жизнь и здоровье пассажиров воздушного судна, необходимо предоставить членам экипажа и сотрудникам службы авиабезопасности право использовать специальные средства сдерживания, считает член думского Комитета по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР Александр Старовойтов. Парламентарий 31 октября внёс в Госдуму поправки в Воздушный кодекс, согласно которым командиру самолёта предоставляется право отдавать экипажу распоряжение о пресечении противоправных действий авиадебоширов с использованием «специальных средств сдерживания, размещённых на борту воздушного судна». Перечень таких средств, а также правила их применения, считает автор законопроекта, должно установить Правительство.

«Принятие данного законопроекта позволит членам экипажа воздушного судна и сотрудникам службы авиационной безопасности авиапредприятия своевременно и эффективно реагировать на случаи агрессивного поведения пассажиров на борту воздушного судна и предотвращать нанесение вреда жизни или здоровью лиц, находящихся на борту воздушного судна, а также угрозу безопасности полёта», — пояснил свою инициативу Старовойтов.

Не допустить ЧП на борту

Бороться с авиадебоширами «всеми доступными средствами» предлагает и член Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Виктор Дерябкин.

«Ну а как иначе успокоить дебошира, который невменяем и пытается не то что досаждать пассажирам, но и мешает вести судно? Вот как с ним бороться? Всеми нам доступными методами, чтобы не допустить ЧП на борту! — рассказал «Парламентской газете» законодатель. — Потому что когда стюардесса пытается урезонить какого-то дебошира, и её сил не хватает, приходится подключаться пассажирам, начинается какая-то драка на борту. Очевидно, что таких ситуаций нельзя допускать».

По мнению Дерябкина, очертить перечень необходимых спецсредств должны правоохранительные органы совместно с чиновниками Минтранса, законодателями и экспертами.

«Очевидно, что речь не идёт об огнестрельном оружии, и даже не о травматических пистолетах. Нужно такое оружие, которое останавливает, парализует — например, те же электрошокеры», — предположил законодатель.

Любое спецсредство на борту может попасть в руки злоумышленников. Поэтому нужно внимательно послушать специалистов, взвесить все мнения «за» и «против».

А вот зампред Комитета по транспорту и строительству Сергей Бидонько призвал не спешить с принятием подобной инициативы и подходить к поиску решений с максимальной осторожностью — иначе можно не только не обезопасить полёты, но и, напротив, увеличить опасность на борту самолёта.

«Это сложный вопрос. С одной стороны, я считаю, что у экипажа должны быть какие-то средства защиты, потому что действительно хулиганских случаев много. А с другой стороны — кто гарантирует, что дебоширы или, хуже сказать, террористы не отберут у экипажа эти спецсредства и не используют против них же? Любое спецсредство на борту может попасть в руки злоумышленников. Поэтому нужно внимательно послушать специалистов, взвесить все мнения «за» и «против», и только тогда принимать окончательное решение», — поделился мнением с «Парламентской газетой» Бидонько.

Буянам не место на борту

Закон об уголовной ответственности для дебоширов на общественном транспорте вступил в силу 15 апреля 2017 года. Согласно ему, ответственность наступает за совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств — за это предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. А если дебош был совершён группой или её участники оказывали сопротивление представителю власти, то максимальное наказание составит уже восемь лет лишения свободы.

Кроме того, парламентарии приняли несколько законов, направленных на борьбу с воздушными хулиганами. Так, 3 июня 2018 года вступили в силу поправки в Воздушный кодекс, согласно которым авиакомпании официально получили право вести реестр авиадебоширов и не продавать билеты лицам, попавшим в этот список. Таким образом, российским перевозчикам предоставлена возможность не только привлекать хулиганов к уголовной или административной ответственности, но и предотвращать повторные случаи противоправного поведения на борту воздушного судна.

Документ уточняет процедуру создания чёрного списка, включения в него пассажиров и сроки действия существующих для них ограничений. Решение о включении пассажира в реестр руководитель авиакомпании будет принимать на основании вступившего в законную силу постановления суда по административному либо уголовному делу. Также в законе указаны обстоятельства, при которых пассажиру, внесённому в чёрный список, не может быть отказано в заключении договора воздушной перевозки. Среди них — поездка на лечение, на похороны родственника или сопровождение пассажира-инвалида.

Пристегните ремни — иначе штраф!

Кроме того, 11 сентября депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об увеличении в 50 раз максимального административного штрафа за мелкое хулиганство на любом виде общественного транспорта. В частности, за курение на борту самолёта, брань в адрес стюардесс или невыполнение требований командира воздушного судна (например, отказ пристегнуть ремни безопасности) пассажира могут оштрафовать на 20-40 тысяч рублей (в настоящее время этот штраф составляет всего две-пять тысяч рублей), либо наказать административным арестом до 15 суток.