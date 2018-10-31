Суд снял арест: куда пойдут миллионы Улюкаева

Суд разморозил счет бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, чтобы тот мог уплатить оставшуюся часть штрафа. Экс-министр должен перевести в государственный бюджет еще 124,9 млн руб. Уже почти пять месяцев Улюкаев отбывает наказание в тверской ИК-1. «Газета.Ru» рассказывает о том, на что экс-министр тратит зарплату библиотекаря, и при каких условиях он сможет выйти из тюрьмы по УДО.

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство ФССП и снял арест со счета экс-главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева. Это было сделано для того, чтобы бывший министр смог уплатить оставшуюся часть штрафа, который предписан ему приговором. Из 130,4 млн руб. Улюкаев выплатил лишь 5,5 млн руб. Оставшийся долг составляет 124,9 млн руб.

«Указанная сумма должна поступить в бюджет государства», — отметил прокурор Павел Филипчук.

Ранее защитники Улюкаева просили снять арест со всего имущества их подзащитного. Однако суд в удовлетворении этого ходатайства отказал, так как списание штрафа со счета экс-министра и так предписано приговором. Тем не менее, банк отказался списывать средства, ссылаясь на судебный арест, который запрещает любые финансовые операции. Из-за этой бюрократической помехи приставы и обратились в Замоскворецкий суд.

В конце сентября Мосгорсуд признал законным возврат бывшему генералу ФСБ и начальнику службы безопасности «Роснефти» Олегу Феоктистову $2 млн, которые он передал следователям для оперативного эксперимента. В ходе него глава нефтяной компании Игорь Сечин на территории своего офиса отдал Алексею Улюкаеву указанную сумму в качестве взятки. Все происходило под наблюдением оперативников ФСБ.

Адвокаты экс-главы Минэкономразвития выступали против возврата денег Феоктистову. По их мнению, бывший генерал не доказал право владения и распоряжения $2 млн, а средства на самом деле принадлежат другому человеку. Подтверждение этому якобы есть в материалах дела, отмечали юристы.

Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года — его обвинили в вымогательстве $2 млн за положительную оценку сделки по приобретению «Башнефти» «Роснефтью». Показания Олега Феоктистова стали основой для доказательств вины экс-министра во взяточничестве. По его словам, осенью 2016 года на саммите БРИКС, который проходил в Гоа, во время игры в бильярд с Сечиным Улюкаев «с помощью двух пальцев указал сумму вознаграждения, которую хотел получить, это было равнозначно $2 млн».

Во время рассмотрения томов уголовного дела были оглашены протоколы осмотра рабочего кабинета бывшего главы Минэкономразвития. В нем было обнаружено $250 тыс., десять золотых слитков, золотые монеты, деньги в других валютах и дорогие часы. Одни из них были оценены следствием в 500 тыс. рублей.

Также правоохранители наложили арест на имущество бывшего министра — его автомобиль Range Rover, квартиру в Москве, десять земельных участков в Смоленской области, а также счета в Сбербанке и ВТБ, на которых были $1 млн и 280 млн руб.

В декабре 2017 года бывшего главу Минэкономразвития приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу размером 130 млн руб. Улюкаев свою вину не признавал — по его словам, он стал жертвой провокации. Чиновник был уверен, что в сумке с деньгами, которую ему передал глава «Роснефти», находились подарочные бутылки вина. Алексей Улюкаев стал самым высокопоставленным осужденным взяточником за всю современную историю России.

Уже почти пять месяцев экс-министр отбывает наказание в исправительной колонии №1, которая располагается в Тверской области. По данным на июль 2018 года, вместе с чиновником в ИК находятся еще 1,4 тыс. осужденных. На территории учреждения есть медсанчасть, школа, производственные цеха, церковь и спортзал. Также в колонии есть библиотека — именно в это место Улюкаев решил устроиться на работу.

Как рассказал «Газете.Ru» секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, оклад экс-министра на этой должности составляет 11,1 тыс. рублей. Однако на протяжении долгого времени Улюкаев не получал зарплату, так как проходил лечение в тюремной больнице, расположенной в городе Торжок. Туда он был неоднократно госпитализирован из-за повышенного давления и потери веса.

«Еще в СИЗО было видно, что он похудел и был психологически подавлен. Эта проблема у него так и не разрешилась. Ему психологически тяжело осознать все то, что с ним произошло. Человек переживает — его хронические заболевания обостряются. Изначально Улюкаев был настолько подавлен, что просил, чтобы в СИЗО его содержали отдельно. Однако такая возможность дается лишь в исключительных случаях — например, по медицинским показаниям», — рассказал Мельников.

Правозащитники передавали в изолятор нужные экс-министру препараты.

«Улюкаев долгое время принимал определенные препараты от давления. Он привык к ним и не факт, что аналоги смогут также справиться с болезнью. Мы стараемся передавать заключенным измерительные приборы, чтобы они сами могли контролировать свое давление. Иначе все может закончиться летальным исходом», — объяснил секретарь ОНК.

По его словам, состояние экс-министра еще не стабилизировалось.

«Человек принимает огромное количество всевозможных лекарств для того, чтобы поддерживать уровень давления в норме. Естественно, оно будет продолжать скакать, так как это хроническое заболевание. Главное — вовремя обеспечивать медицинскую помощь», — отметил правозащитник.

В колонии Улюкаев демонстрирует хорошее поведение.

«Он очень спокойный, не нарушает правила внутреннего распорядка», — рассказал Мельников.

Если экс-министр продолжит в том же духе, то у него, как и любого другого заключенного, может появиться возможность выйти по УДО.

Однако, помимо хорошего поведения, от него потребуется погасить все наложенные штрафы, продолжает секретарь ОНК.

«Надо понимать, что у него тяжкое преступление — при рассмотрении ходатайства об УДО ФСИН также принимает во внимание факт раскаяния и компенсации ущерба. Только за примерное поведение его не выпустят», — пояснил он.

Правозащитник отметил, что деньги, которые Улюкаев зарабатывает на должности библиотекаря, поступают на его расчетный счет.