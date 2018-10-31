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Россия повысит доступность образования для иностранцев
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«Жертва манипуляций»: почему подросток взорвал ФСБ

Россия повысит доступность образования для иностранцев 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: © Depositphotos / kotin
Президент России Владимир Путин подписал Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы, одним из направлений реализации которой обозначено повышение доступности образования для иностранцев в России.
Текст Концепции опубликован на сайте Кремля.
"Основными направлениями миграционной политики в области содействия свободному перемещению обучающихся, научных и педагогических работников являются повышение доступности образовательных услуг для иностранных граждан, включая совершенствование правил въезда в РФ и пребывания на ее территории иностранных граждан, в целях обучения в российских образовательных организациях", — говорится в тексте документа.
Кроме того, предусмотрено обеспечение открытости РФ для обучающихся, научных и педагогических работников, в том числе создание для них комфортного режима въезда, пребывания, получения образования и осуществления профессиональной деятельности. Также отмечена необходимость расширить возможности для приглашения преподавателей из иностранных образовательных организаций. В концепции также закреплено совершенствование механизмов отбора талантливой иностранной молодежи для обучения в РФ в рамках квот.
В документе также закрепляются направления миграционной политики для снижения диспропорции в размещении населения. В частности, предусматривается создание благоприятных условий для внутренней миграции, снижения диспропорции в размещении населения, а также удовлетворению потребностей граждан при выработке стратегии развития регионов РФ и распределению финансовых средств.
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