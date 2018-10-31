Умер востоковед Александр Федотов

Умер ученый-востоковед Александр Федотов

Выпускник Ленинградского университета, ученый-востоковед, профессор Александр Федотов скончался в Болгарии на 63-м году жизни.

Об этом сообщило в среду руководство Софийского университета, в котором ученый возглавлял Центр восточных языков и культуры.

Александр Федотов родился в Новосибирске 6 марта 1956 года, закончил факультет востоковедения Ленинградского университета в 1979 году. Был доктором наук Софийского университета, с 1999 года — профессор по восточной литературе и культуре. Изучал восточные языки, религию, культуру и фольклор народов Центральной Азии и Дальнего Востока. Является автором более 40 книг, сотен статей и переводов.

Прощание с ученым пройдет в Софии 2 ноября.