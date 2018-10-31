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Умер востоковед Александр Федотов
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«Жертва манипуляций»: почему подросток взорвал ФСБ
«Жертва манипуляций»: почему подросток взорвал ФСБ

Умер ученый-востоковед Александр Федотов 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Выпускник Ленинградского университета, ученый-востоковед, профессор Александр Федотов скончался в Болгарии на 63-м году жизни.
Об этом сообщило в среду руководство Софийского университета, в котором ученый возглавлял Центр восточных языков и культуры.
Александр Федотов родился в Новосибирске 6 марта 1956 года, закончил факультет востоковедения Ленинградского университета в 1979 году. Был доктором наук Софийского университета, с 1999 года — профессор по восточной литературе и культуре. Изучал восточные языки, религию, культуру и фольклор народов Центральной Азии и Дальнего Востока. Является автором более 40 книг, сотен статей и переводов.
Прощание с ученым пройдет в Софии 2 ноября.
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