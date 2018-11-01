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В Киеве официант запустил торт в лицо капризной клиентке
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В Киеве официант запустил тортом в лицо скандалившей посетительнице: видео 

ТК «Звезда» + ещё 2 44 минуты назад
Фото: Youtube
В киевском ресторане официанты не выдержали претензий капризных гостей и запустили в них тортом.
В одном из киевских ресторанов официант запустил тортом в лицо капризной посетительницы. Инцидент сняли на видео очевидцы, после чего оно появилось в Сети.
По их словам, посетительницы вели себя вызывающе и хамили работникам ресторана Guramma Italiana.
На кадрах видно, как один из официантов, не выдержав скандала, бросил торт в лицо девушке. После чего те, разозлившись, начали требовать позвать администратора.
Очевидцы сообщают, что увидев камеры посетителей, пострадавшие девушки стремительно покинули ресторан.
Тем не менее, неизвестно, чем закончился конфликт и как он обернулся для официантов.
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