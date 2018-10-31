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Доренко обвинили в сексизме за «голую грудь»
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Феминистка оценила призыв Доренко к девушкам показать грудь 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Блогеры обсудили предложение журналиста Сергея Доренко авторам-девушкам Telegram-каналов о взаимном пиаре: он заявил, что готов рекламировать каналы, если девушки напишут название его группы на груди и опубликуют снимок.
Мнения пользователей разделились: одни обвинили Доренко в сексизме и заявили, что это ненормально, другие не увидели в этом ничего плохого. Предложением успели воспользоваться блогеры Кристина Потупчик, журналистка Леся Рябцева и авторы других каналов.
Феминистка Анна Федорова заявила газете ВЗГЛЯД, что женщины имеют право показывать обнаженное тело:
«Я очень чувствительна к моментам, когда женщин обижают или подчеркивают их приниженное положение, но здесь я ничего плохого не вижу. Сам подход, что если где-то фигурирует голый живот, грудь, купальник, то все это объективация и так нельзя, мне не близок. Я считаю, что женщины имеют право показывать себя, свои тела, утверждать свою сексуальность. Феминизм — это не про то, что мы должны завернуться в мешок и забыть, что такое секс».
Медиаэксперт Максим Кононенко согласен с Федоровой:
«Всякий способ привлечения трафика хорош, если он не нарушает законодательства и никого не обижает. Если работает, и всем от этого весело, то почему нет. Мне кажется, что девушки, которые больше всех топят за феминизм, больше всех и любят раздеваться.
Но если мы говорим про Лесю Рябцеву и Кристину Потупчик, то они не были замечены в пропаганде идей феминизма. Есть люди, которые продвигают идеи феминизма, а есть те, кто занимаются самостоятельным устройством своей жизни, это и есть настоящее феминистическое движение вперед, когда женщина сама себя делает и не разговаривает об этом», — заявил Кононенко корреспонденту газеты ВЗГЛЯД.
Однако были и другие заявления:
«Я абсолютно уверена, что ни одна девушка не хочет писать у себя на теле никнейм Сергея Доренко. Это неприятно и тяжело смывать. Но некоторые переступают через себя и делают это ради того, чтобы популярный канал поставил ссылку. Хотя испытывают при этом страшный стыд. Но в нашем обществе такие правила. Раз ты телка, раздевайся, а мы посмотрим и может быть дадим тебе рубль. Я не понимаю, почему это считается нормальным», — написала автор Telegram-канала Нет так нет.
«Вот тут согласен. Можно ругать феминизм за перегибы, но и взгляд на женщину как на кусок мяса фигурной формы безнадежно устаревший и отдаёт запахом бардака. Сиськи мы в твитере посмотрим, а в телеграмме каналы надо читать за содержание, а не третий размер авторки», — считает автор канала Красный Сион.
Напомним, ранее Доренко сделал объявление о взаимном пиаре в Telegram:
«Мне многие пишут с просьбой сделать вп (взаимный пиар) это когда я с упоением их хвалю, а они, не боясь греха, хвалят меня. Пишут и барышни. А для них я готов на уступки. Возьму канал в подборку, если мадмуазель сделает фотку в плавках, прикрывая обнаженную грудь плакатиком с надписью @rasstriga. Это предложение, вероятно, отчасти не лишено некоторого намека на то, что радикалы могли бы назвать сексизмом», — написал Доренко в своем канале Расстрига.
Ранее Доренко уличил женщин в желании обнажаться без высокой цели.
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