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Сенцов в колонии пишет книги и пьесу
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Сенцов в колонии пишет книги и пьесу 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Осужденный в РФ Олег Сенцов, находясь в колонии, вернулся к активной творческой жизни: пишет книги и пьесу, обсуждает возможность ее постановки с деятелями искусства, сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко, курирующий вопросы организации медицинского сопровождения осужденных.
"Олег Сенцов вернулся и к активной творческой жизни. Он пишет несколько книг и пьесу, в которых планирует отразить современный взгляд на семейные отношения. Несомненно, тема, выбранная Олегом Сенцовым, весьма актуальна, так как затрагивает жизненные моменты каждого человека. Олег Сенцов поддерживает активные творческие контакты с деятелями искусства, обсуждая с ними вопросы возможности постановки своей пьесы", — сказал он журналистам.
Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.
В мае он объявлял голодовку, она продолжалась более 140 дней. Все это время за его состоянием следили врачи. Как сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, во время отказа от полноценного питания Сенцов принимал питательные смеси внутривенно и в виде порошков.
В начале октября Сенцов прекратил голодовку, началась его реабилитация. Как сообщили во ФСИН, в связи с этим была проведена консультация с лучшими московскими диетологами по разработке для него наиболее оптимального меню, которое включает весь необходимый рацион продуктов для выхода из состояния длительного отказа от полноценного питания без осложнений.
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