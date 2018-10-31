Колумбийская монахиня стала порноактрисой

Колумбийская монахиня Юди Пинеда после восьми лет, проведенных в монастыре, решила начать карьеру порноактрисы, сообщает Mirror.

Она пришла в монастырь в возрасте 10 лет после школьного урока, на котором монахини рассказывали о религии. Но после восьми лет, проведенных в обители, девушка влюбилась в преподавателя богословия и решила уйти из монастыря.

Она переехала в город Медельин, где встретила Хуана Бустоса, подбиравшего вебкам-моделей для своего сайта для взрослых. Юди успешно прошла кастинг, и ее приняли на работу.

Девушка признается, что духовник пытался отговорить ее от карьеры порноактрисы, но она проигнорировала увещевания, поскольку считает свою работу «достойной и артистичной». При этом Юди продолжает регулярно посещать церковь каждую пятницу, субботу и воскресенье.