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Колумбийская монахиня стала порноактрисой
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Колумбийская монахиня стала порноактрисой 

BFM.RU + ещё 7 1 час назад
Фото: Instagram
Колумбийская монахиня Юди Пинеда после восьми лет, проведенных в монастыре, решила начать карьеру порноактрисы, сообщает Mirror.
Она пришла в монастырь в возрасте 10 лет после школьного урока, на котором монахини рассказывали о религии. Но после восьми лет, проведенных в обители, девушка влюбилась в преподавателя богословия и решила уйти из монастыря.
Она переехала в город Медельин, где встретила Хуана Бустоса, подбиравшего вебкам-моделей для своего сайта для взрослых. Юди успешно прошла кастинг, и ее приняли на работу.
Девушка признается, что духовник пытался отговорить ее от карьеры порноактрисы, но она проигнорировала увещевания, поскольку считает свою работу «достойной и артистичной». При этом Юди продолжает регулярно посещать церковь каждую пятницу, субботу и воскресенье.
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