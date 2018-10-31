Средняя зарплата учителя в Москве превысила 100 тысяч

Средний московский учитель зарабатывает 105 тысяч рублей. Об этом, как сообщает агентство «Москва», заявил глава управления экономического анализа департамента образования столицы Александр Муратов

По словам чиновника, средняя зарплата учителей школ Москвы выросла на 22% за год — с 85,9 тысячи до 105 тысяч.

Объяснил это Муратов среди прочего стимулирующими городскими выплатами, например, 12,5 тысячи, которые каждый месяц получают классные руководители.

Кроме того, педагогам полагается надбавка за активность в развитии проекта «Московская электронная школа».

Накануне Муратов рассказал, что в Москве выросли и средние заработные платы педагогов системы общего образования. По его словам, в 2017-м они составляли 75,8 тысячи рублей, а в 2018-м — уже более 90 тысяч.