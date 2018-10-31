Price.ru: россияне поменяли смартфоны на бюджетные

Аналитики сервиса сравнения товаров и цен Price.ru на основе пользовательской активности провели исследование рынка портативной электроники РФ за 3 месяца 2018 года.

Потребительский спрос сместился в сторону дешевых моделей — россияне не готовы переплачивать за бренд и выбирают товары, стоимость которых значительно ниже.

Наиболее ярко данная тенденция прослеживается среди смартфонов. Так, за 3 месяца 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года доля Apple на российском рынке смартфонов снизилась на 35%, в то время как китайские бренды Xiaomi и Huawei продолжают стремительно перетягивать потребительский спрос на себя.

Доля компании Huawei возросла в 8,5 раз, а Xiaomi — в 1,5 раза. Молодой китайский бренд Honor, который запустился в 2017 году, уже занимает 4% всего рынка смартфонов, что сравнимо с популярностью мобильных устройств Sony. Совокупная доля китайских производителей, включая Huawei/Honor, Xiaomi, Lenovo и др., составила по итогам трех месяцев 35%. Годом ранее этот показатель составлял 15%.

В течение лета и сентября каждый пятый смартфон, который россияне искали в интернете, приходился на бренд Xiaomi, занявший в этом году третье место по популярности запросов. В тройку лидеров рынка также входят Apple и Samsung. Всего на эти три компании приходится 78% потребительского спроса на смартфоны.

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Средняя цена смартфона в России за отчетный период составила 17 160 рублей. Анализ поискового трафика площадки Price.ru позволил выделить наиболее популярные среди россиян смартфонов.

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Среди планшетов за 3 месяца 2018 года по отношению к аналогичному периоду 2017 года также наблюдается рост популярности B-брендов. Samsung уступил лидирующие позиции планшетам Lenovo. Спрос на Samsung снизился на 34%, в то время как доля китайского конкурента выросла на 50%. Производитель Huawei теперь занимает 15% от общего рынка планшетов, что в два раза, чем в прошлом году. Совокупная доля Lenovo, Samsung и Huawei за отчетный период составляет 56%. При этом планшетами Apple интересуются только 5% потребителей.

Price.ru

Возрос спрос на планшеты дешевле 5000 руб, которые широко представлены в ассортименте BQ, Mystery, Digma и Irbis. В целом, средняя стоимость устройства в категории составила 11 124 руб.

Price.ru

В категории ноутбуков за 3 месяца 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года тройка лидеров не изменилась: Asus, Dell, Lenovo. На их приходится 64% потребительского спроса. На 23% выросла доля бренда Prestigio за счет линейки ультрадешевых ноутбуков до 15 000 руб.

Price.ru

Средняя цена ноутбука в России составляет 40 387 руб.

Price.ru

Елена Суховей, управляющий директор Price.ru:

«Многолетние лидеры мобильного рынка Apple и Samsung уже не столь уверенно чувствуют себя на первых строчках рейтингов. С одной стороны, их теснят китайские производители за счет удачных технических решений, которые не делают их устройства дорогими. С другой, премиальность бренда перестала быть решающим критерием при выборе смартфона, планшета или ноутбука. Россияне делают выбор, исходя из низкой стоимости товара».